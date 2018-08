Lemos defiende su título ligero de la FIB ante el venezolano Armas

El invicto y explosivo tresarroyense, Gustavo Daniel “Eléctrico” Lemos (17-0-0, 8 KO), y el noqueador venezolano y ex integrante de la franquicia Caciques de Venezuela, Nestor José "Cacique" Armas (18-2-0, 17 KO), cumplieron la cita con la báscula y este viernes 24 de agosto, desde las 21, en el Estadio Gigante Antonio Vizzolini del Club Huracán, disputarán el título latino ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), perteneciente al local.

Lemos, que defenderá por primera vez su reinado que le arrebató a Miguel "Zurdo" Acosta, acusó 61 kilogramos exactos (134,50 libras). En tanto Armas, que disputará por primera ocasión un combate titular, registró 61,200 (134,90). El límite de la división se establece en los 61,237 kg (135 lb).

Lemos, de 22 abriles y que debutó como profesional en 2016, afrontó un intenso 2017 con siete éxitos en su haber, en el que demostró un notable crecimiento. En el corriente año, el oriundo del barrio Ruta 3 Sur obtuvo el título latino superligero FIB, noqueando en cuatro asaltos a Rubén “Pata” López, y en su primera defensa, celebrada el día de su cumpleaños —24 de marzo—, demolió en cinco giros al entonces campeón argentino de la división, Damián Yapur, y posteriormente noqueo técnicamente en siete rondas al innoqueable uruguayo Andrés Chaparro. Sin quedar conforme, fue por más y el pasado 21 de julio, decidió retar al campeón regional FIB de la división menor, Miguel "Zurdo" Acosta, al que sentenció en tan solo tres capítulos.

Armas, de 23 años y que debutó como rentado en octubre de 2015, es oriundo de la ciudad de Maracay. De raíces pugilisticas —su padre boxeador profesional—, el ahora radicado Caracas fue integrante de la destacada franquicia Caciques de Venezuela, perteneciente a la liga semiprofesional World Series Boxing, de AIBA. Finalizada su participación en el mencionado seleccionado, donde supo competir ante potencias como Italia Thunder y Azerbaiyán Bakú Fires, cruzó al profesionalismo, demostrando su poderío a la postre de haber cosechado 17 de sus 18 triunfos por la vía del nocaut.

Complementos de alto vuelo

En uno de los atractivos complementarios, pactado en categoría supermosca/52,163 kg y a la distancia de seis asaltos, la determinante rosarina Evelin Nazarena "Princesita" Bermúdez (49,700 / 8-0-0, 2 KO), quien ocupa el primer lugar en el ranking argentino mosca, se verá las caras con la explosiva tucumana, Natalia Josefina "Huracán" Alderete (51,000 / 3-1-0, 1 KO), octava en la lista nacional de peso gallo.

En otro atrayente complemento, encuadrado a seis asaltos en categoría superwélter/69,853 kg, el prometedor bonaerense de la localidad de Isidro Casanova y ex integrante de la franquicia nacional Argentina Condors en la WSB de AIBA, Franco Maximiliano “Cazador” Ocampo (67,500 / 6-1-0, 3 KO), se medirá con el aguerrido bonaerense de Salto, hoy radicado en Mendoza, Fernando Ariel "Itaka" Ruiz (66,000 / 6-6-0, 2 KO).

En el combate que abrirá la jornada de los rentados, enmarcado a cuatro rounds en peso gallo/53,523 kg, se producirá el debut del mendocino del municipio de Las Heras y figura en el ciclo "Boxeo de Primera Promocional" de TyC Sports Play, Kevin Luis "Diamante" Muñoz (53,000), que cruzará guantes con el también debutante, el cordobés Adrián Ezequiel "Picante" Farías (52,500), crédito de la localidad de Villa Nueva y ex campeón provincial.

En vivo, desde las 23, se podrá ver en todo el país por la pantalla de TyC Sports, en el marco de una nueva producción internacional de O.R. Promotions.

Nueva jornada de Boxeo de Primera Promocional

El evento tendrá como atracción una nueva presentación del exitoso ciclo Boxeo de Primera Promocional, en el que se disputarán seis o siete combates de carácter amateur, que podrán disfrutarse, en vivo, desde las 21 por la señal online TyC Sports Play, a través de su sitio web www.TyCSportsPlay.com.

Texto: Damián Pellecchia, O.R. Promotions

Foto: Ramón Cairo/O.R. Promotions