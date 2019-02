Les Violetas denuncia agresión policial contra un cantante sancayetanense

El colectivo feminista Les Violetas denunció que en el balneario de San Cayetano, en horas de la madrugada del día domingo, efectivos policiales atacaron injustificadamente y en patota al músico Damián Carracedo.

Como consecuencia de la golpiza, el artista sufrió una fractura de maxilar inferior y otra en la muñeca, entre muchos otros traumatismos en su cabeza y costillas.

A continuación el comunicado completo enviado a la redacción de LU 24 por Ana Julia Menna:

El pasado domingo 3 de febrero en el balneario de San Cayetano, en horas de la madrugada varios policías del Operativo Sol junto con policías de San Cayetano atacaron injustificadamente y en patota a Damián Carracedo, golpeándolo salvajemente, tirándolo al suelo, pegándole piñas y patadas hasta casi dejarlo inconsciente. Cómo producto de esto sufrió una fractura de maxilar inferior y otra en la muñeca, entre muchos otros traumatismos en su cabeza y costillas.

Cabe mencionar que el Operativo Sol se enmarca en un plan de la Provincia de Buenos Aires supuestamente dirigido a garantizar seguridad a quienes veranean en sus costas, siendo responsable la gobernadora María Eugenia Vidal, y su Ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

Ante estos aberrantes hechos la única respuesta por parte de las autoridades del municipio fue seguir perjudicando a Damián y su familia, volviendo a ejercer violencia en múltiples formas:

La policía lo trasladó a la salita y al puesto policial del Balneario de San Cayetano esposado tirado en la caja de una camioneta.

La policía le negó la posibilidad de ser higienizado, permaneciendo muchas horas ensangrentado y sucio por la golpiza.

Ningún miembro de su familia fue informado de lo sucedido, enterándose por casualidad y más de 10 horas después de lo que había ocurrido.

En el hospital de San Cayetano, el Dr. Mario Esper Méndez no lo evaluó en profundidad en primera instancia a pesar del pedido de Damián quién solicitaba placas radiográficas porque sentía el dolor que le provocaba la fractura; y recién luego de 9 horas de sucedidos los hechos y ante la insistencia de Damián, se lo evaluó correctamente determinando la fractura.

Se le negó el trasladado necesario a un hospital de mayor complejidad en donde poder realizar los estudios y procedimientos necesarios para el nivel de lesiones que está padeciendo. De hecho pasaron más de 24 horas para que logre ser trasladado a un hospital en donde cuenten con tomógrafo que pueda ayudar a descartar si el severo traumatismo que le ocasionaron los golpes generó daño en su cerebro. A todo esto el hospital de San Cayetano tuvo durante todo el tiempo una ambulancia estacionada en sus instalaciones, negando sistemáticamente el traslado.

Ante esta vulneración terrible de los derechos, el Intendente de San Cayetano en ningún momento dio respuesta. Su silencio no hace más que legitimar estas prácticas propias de los momentos más oscuros de nuestra historia, pero que hoy cuentan con plena vigencia.

En un país en el que las fuerzas represivas matan a un pibe por día mediante la ya conocida práctica del gatillo fácil, San Cayetano no es una excepción a esta situación. El pueblo que buscan mantener prolijo y en orden, en el que la alianza Cambiemos ganó con el 75% de los votos, es cuna de sistemáticos hechos de violencia hacia nuestros jóvenes.

Repudiamos los hechos de violencia que se vienen sucediendo en el pueblo y el balneario de San Cayetano. Hacemos cargo directamente a la gobernadora María Eugenia Vidal, al intendente de San Cayetano Miguel Ángel Gargaglione y al coordinador de seguridad Guillermo Devincenti, al comisario a cargo Emilio López de lo sucedido, por no tomar las medidas necesarias para que las calles de nuestro pueblo puedan ser transitadas con tranquilidad. Y hacemos responsables a los arriba mencionados y al comisario Pablo Campo (de vacaciones en esa fecha); quien cuenta con varios episodios de este tipo, ya denunciados y nadie hace nada, de cualquier otro episodio de violencia y vulneración de derechos que se sucedan próximamente.

Agradecemos la solidaridad de cientos de vecinos y vecinas de San Cayetano que se preocuparon desde un primer momento por el estado de salud de Damián manifestando enojo ante esta injusticia. También agradecemos el profesionalismo y responsabilidad con que la Dra. Graciela Casares, y las enfermeras atendieron a Damián.

Hoy las y los sancayetanenses caminamos con miedo.

Basta de represión y persecución!!!

ANA JULIA MENNA

DNI 17.086.376