Lescano destacó la importancia del Banco Rojo para visibilizar la problemática de violencia de género

Luego de que se aprobara anoche por unanimidad la adhesión de la comuna al Proyecto “Banco Rojo”, emblema universal para visibilizar y concientizar sobre violencia de género, quien impulsara la idea en la ciudad, la edil Tatiana Lescano, destacó la importancia de que la misma se concrete en la ciudad.

“Es una iniciativa a nivel internacional, que tiene como finalidad generar espacios educativos, de reflexión y concientización en la comunidad con el objetivo de hacer visible una problemática, que por dolorosa justamente no se visibiliza mucho, que es el femicidio. Escuchamos de la violencia de género; de cuestiones policiales y judiciales y no de la consecuencia que es justamente esto”.

Destacó que con este proyecto se quiere dar un espacio, para hacer visible la cuestión y “al mismo tiempo que se realice con una intención educativa. Por ello, la idea es que las entidades se sumen; que puedan elegir un lugar de la ciudad de su localidad y allí pintar un banco de rojo con una leyenda”.

Según consideró Lescano años atrás “que alguien reclamara y se mostrara enojado porque lo atendieran mal no hubiera sido noticia, porque no estaba la problemática instalada. Ni siquiera la víctima hubiera acudido posiblemente al hospital, salvo algo extremo. Pero que intervenga la Comisaría de la Mujer, que la acompañen al hospital e intervengan efectores como el refugio y demás, eso en principio es un logro gigante, pero necesitamos aceitar los mecanismos para que cada persona involucrada actúe de acuerdo a lo que uno espera de la política pública. Necesitamos generar un espacio donde el Estado capacite, instruya y reflexione con sus agentes”.

Finalmente, solicitó que las entidades que estén interesadas en concretar este proyecto “se pongan en contacto con la Comisión de Familia; que nos cuenten qué banco; qué plaza y qué lugar quieren y gestionamos el permiso y los materiales”, sostuvo.