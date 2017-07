Lescano: “Queremos llevar la voz de la mayoría a la agenda pública”

La precandidata a concejal en segundo lugar por “Unidad Ciudadana”, Tatiana Lescano, planteó como desafió de quienes integran el espacio transformar la necesidad y la demanda que observan en la recorrida por los distintos barrios de la ciudad, en políticas públicas concretas.

“Cuando armamos la lista, pensamos en que fuera lo más plural posible. Siempre hay situaciones a considerar y quisimos la mayor cantidad de voces representadas. Pensamos en personas que no hayan estado antes en la función pública; en gente que pudiera trabajar junta y que tuviera cierta sensibilidad social por el trabajo previo. Creo que es la mejor que pudimos armar; la mejor lista posible”, remarcó.

Lescano a su vez, consideró que el peronismo siempre ha aglutinado a muchas personas, y que muchos de los argentinos “se sienten peronistas por historia, idiosincrasia y convicción y cada uno tiene la libertad de expresarse a través de distintas agrupaciones. Eso no lo veo como algo negativo, es bueno poder dirimir estas cuestiones en las urnas”.

Entre las propuestas del espacio manifestó: “queremos llevar la voz de la mayoría a la agenda pública y transformar la necesidad y la demanda, en políticas públicas concretas”.

Según indicó, los vecinos durante su recorrida “no realizan comentarios” respecto a la situación judicial de la ex presidenta y actual candidata a senadora nacional por el espacio que ella integra, Cristina Fernández de Kirchner, como tampoco de Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Amado Boudou y demás: “la gente no nos habla de esos temas, sino de las situaciones concretas que tiene hoy, como la baja de las ventas en los pequeños comercios, el aumento de las tarifas de los servicios y alimentos, la falta de infraestructura en los barrios, falta de empleo, problemas con pensiones y jubilaciones. El 80 por ciento de los problemas, es que desorganizan la vida diaria de la gente.”

Por otra parte reflexionó acerca de la pérdida de posibilidad de empleo