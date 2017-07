Llega otro miércoles de descuentos en supermercados de la mano del Bapro

El Banco Provincia bonificará este miércoles el 50 por ciento de las compras en supermercados efectuadas con tarjetas de débito o crédito de esa entidad, con un tope de 1500 pesos.

Como ocurrió el segundo miércoles de junio, en Tres Arroyos adherirán la Cooperativa Agraria, Planeta, Cooperativa Obrera y Vea. Además en el territorio bonaerense distintas cadenas de supermercados se acoplarán a la batería de descuentos: Carrefour, Changomás, Chas Chascomus, Chas Lezama, Coral, Coto, Día, Disco, El Negro, El Nene, Ideal, Impacto, Jumbo, La Anónima, La Providencia, Mucoop, Nini, Novick, San Miguel, Súper Acuario, Toledo, Tuti, Unicoop y Walmart.

En esta ocasión, indicaron en el banco, sumarán más cadenas del interior de la provincia, con la idea de "federalizar" la promoción.

Los descuentos estarán vigentes con los plásticos del Bapro en sucursales de supermercados de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

El descuento, agresivo, llenó los supermercados de la provincia hace un mes, en un contexto de caída generalizada del consumo masivo.

La facturación de los supermercados cae en términos reales desde el año pasado y la merma no encuentra piso. Según datos preliminares de consultoras privadas, el consumo masivo cayó entre 3 y 8 por ciento en el primer semestre. Los especialistas detectan una doble migración de los consumidores: desde las primeras marcas hacia las segundas, más baratas, y desde los supermercados hacia los mayoristas, también en la búsqueda de un mejor precio.

Cómo funciona

El banco reintegra el 50 por ciento de la compra realizada en los supermercados adheridos en la cuenta bancaria del cliente, con un tope de 1500 pesos.

El reintegro es de 1500 pesos mensuales por cuenta, pague con débito o con crédito y tomando todas las extenciones que pueda tener la tarjeta

En las compras con tarjeta de débito, el reintegro demora 10 días hábiles. En las operaciones con tarjeta de crédito, se ven reflejadas en el resumen de cuenta del plástico.

La entidad financiera destacó que el beneficio impacta, sobre todo, en segmentos medios y bajos de la población. Como buena parte de su cartera de clientes es de empleados públicos bonaerenses, los descuentos fueron aprovechados por docentes y jubilados, entre otros.

"Uno de cada cuatro clientes que utilizaron la promoción es docente de la provincia de Buenos Aires, mientras que dos de cada diez son jubilados. Casi la mitad de las operaciones beneficiaron a docentes, jubilados, policías y agentes de la salud de la provincia de Buenos Aires", destacó el Bapro.

La promoción se renueva cada mes: los acuerdos son mano a mano entre el Bapro y cada supermercado, por lo que los adherentes no son siempre los mismos.

El costo del beneficio se reparte entre el banco estatal y cada cadena de retail. Del 100 por ciento de la compra, la mitad la paga el consumidor, el 30% el banco y el 20%, el supermercado.

La promoción no aplica para la compra de electrodomésticos, telefonía e informática. También quedan excluidos los productos de Precios Cuidados, las carnes del supermercado Coto y las compras online de Walmart y Carrefour.