Llegar a 49 años en el aire, es iniciar el camino a nuestros primeros 50 de vida

Hace 49 años una señal de radio nueva inundaba el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Nacíamos como radio. Hacía ya unos días que había una emisión de prueba y la comunidad festejaba un hecho propio, incorporado a cada uno de los oyentes.

Era una buena opción entre Bahía Blanca y Mar del Plata donde estaban “las radios vecinas más importantes”, y la AM de Necochea con presencia fuerte en una corresponsalía local.

Iniciamos hoy un camino a los 50 años en el aire. Una aspiración tal vez de los fundadores que pusieron todo de si para darle a Tres Arroyos y la región voz propia, que por entonces tenía como referencia al Diario La Voz del Pueblo, con buena experiencia ya en la sociedad y casi la única forma de comunicar.

Hubo que aprender, que entrar a un mundillo desconocido. Copiar de los que más sabían, poner de manifiesto creatividad diaria, lo que no hemos dejado de descuidar hasta el día de hoy.

Pasaron cientos de voces distintas por los micrófonos de la radio.

Fuimos cuna de decenas de profesionales que arrancaron acá, y hoy son exitosos en otros lugares y hasta tienen su radio propia.

En el fondo, un semillero de talentos. Pasamos las mejores, las del medio y las peores. Tanto en lo interno, en el corazón de LU 24, como ser partícipes y testigos de acontecimientos que no fueron los más agradables.

Epocas de Democracia y de Dictadura. De libertad y de mordazas. El Golpe del 76, la guerra de Malvinas, la vuelta al Estado de Derecho, las inundaciones del 80, los momentos prósperos. los no tan prósperos, las pérdidas de emblemas del comercio y la industria, Juan B Istilart SA (hoy recuperada y en funcionamiento), Grandes Almacenes EL ABC, hoy también recuperando su imagen edilicia con el proyecto ya en trámite de finalización del complejo edilicio privado más importante de la historia lugareña, la pérdida del Banco Comercial de Tres Arroyos y el paso de figuras humanas cuya historia merece el mejor de los recuerdos y seguro que alguna vez hablaron por la radio.

Pasaron los momentos en que era una cuestión demasiado fuerte que “te invitaran a hablar por la radio” y queda todavía plasmada la idea sin la más mínima duda que “si lo dice la radio…. es verdad”. Si la radio dice que va a llover, seguro que va a llover.

Hay veces que no nos damos cuenta de lo importante que somos para los demás y lo imprescindible que son los demás para nosotros.

La radio, una humilde AM del interior ha crecido. Ha tenido sus vaivenes, tenemos a quien agradecer por el éxito y a quienes reprochar por tragos amargos. No viene al caso la lista ni los nombres. No creemos en la justicia de los hombres, poco a poco podemos recobrar la confianza en la Justicia Divina.

Hoy nos sentimos felices de estar. De haber acoplado una FM como ilusiones, el complemento de Radio Dos, para escuchar LU24 por FM, la FM de Claromecó que nos acompaña verano a verano, el gran suceso que revolucionó el periodismo local moderno, nuestro sitio web y la posibilidad de llegar con imagen y sonido al mundo.

Qué más podemos pedir? Nada mas. Salud, coherencia, apoyo, y aguante.

Hoy todo es posible por el increíble grupo de mujeres y hombres que hacen andar a la radio de la mejor manera. Sin su esfuerzo nada sería posible. Sin el aguante, si el acompañamiento en los peores momentos. Sin sacar los píes del plato y lucir la camiseta todos los días pegadas a la piel.

El gran caudal de oyentes que nos sostienen y los empresarios y organismos públicos y privados que nos aportan para que nuestra economía se sustente.

Estamos en todas. NO es un slogan. Los acontecimientos populares, la Fiesta del Trigo, la Corvina Negra, el advenimiento del helicóptero, el dronne, las transmisiones desde todos los lugares donde merece que la radio esté, acá cerca y los mas lejos en América y Europa.

Hoy en el día del aniversario 49 de LU 24 Radio Tres Arroyos, el reconocimiento al grupo de ciudadanos que la fundaron en 1969, el ímpetu de sus dos directores anteriores, hoy fallecidos Evaristo Alonso y Leonel Elías y el compromiso de esta nueva generación de seguir aportando trabajo y esfuerzo para poder estar por mucho tiempo más, las 24 horas junto a la audiencia del sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

Hoy presentamos el isotipo de LU 24 que nos va a llevar al cincuentenario. Es creación de una joven mujer: Emilia Costoyas.