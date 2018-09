Llegó a Tres Arroyos el uso de inhibidores de alarmas para robar en los autos. Buscan a este individuo (video)

Llegaron a Tres Arroyos los robos con inhibidores de alarmas y cerraduras centralizadas de autos. Los delincuentes se mueven al acecho, pero casi nadie los registra. Andan por distintos sitios, como lobos esperando a su presa. Y la víctima no se da cuenta hasta que ya es muy tarde.

En Tres Arroyos han ocurrido varios casos que están denunciados y los investiga la DDI y la Fiscalía. Las imágenes que acompañan la nota muestran a un individuo al que buscan por su posible participación en un delito, registrado en cámaras de video.

Se mueven, por lo general, en autos costosos, con vidrios polarizados, para no llamar demasiado la atención.

No andan con “fierros” ni con cuchillos, ni capuchas, ni precintos plásticos, no sea cosa que alguna patrulla los atrape.

Lo de ellos no es la violencia, es otra cosa.

En otras ciudades, más grandes que la nuestra actúan como pequeñas brigadas integrantes de una banda mayor se mueven por la ciudad interconectados por WhatsApp.

Comenzaron operando en la ciudad de Córdoba hace más de un año, tras haber importado un modelo delictivo de otras regiones, y no pararon. Crecieron. Y mientras algunos se quedaron en la Capital, otros se mudaron para actuar en grandes ciudades del interior, como Río Cuarto, Villa María, Villa Carlos Paz, San Francisco, Río Segundo, entre otras.

Son los delincuentes que usan inhibidores de alarmas para robar pertenencias guardadas en autos y en camionetas estacionados y sin ocupantes.

El aparato interfiere la activación de la alarma y el cierre automático de un vehículo. El delincuente lo acciona cuando el dueño o la dueña activan la alarma remota.

La víctima se aleja, mientras cree haber dejado su auto seguro, cuando no es así. El vehículo ha quedado abierto y vulnerable. En segundos, sin despertar sospechas ni romper nada, los ladrones se llevan todo. En algunos casos, incluso, se roban el auto.

Los ataques con los inhibidores de alarmas se dan en playas de estacionamiento de diversos hipermercados y supermercados, como así también en shoppings, en calles y en avenidas cercanas a edificios, a comercios, a bancos y a restaurantes. Es decir, donde hay aglomeración de autos y potenciales víctimas.

Algunos fiscales han entendido que su mera portación y su activación son sinónimos de tentativa de hurto y ordenan apresar a los supuestos delincuentes.

Nadie logró dar con quienes venden estos aparatos a varios miles de pesos a los delincuentes.

Cada aparato puede interferir en la activación de la alarma desde unos 20 metros de distancia.

Cuando ven que la víctima se aleja, el delincuente abre tranquilamente el auto o el baúl y se lleva lo que encuentre.

Estos delincuentes actúan durante el día, la tarde o la noche. Lo mejor para ellos es que haya muchos vehículos estacionados. Así pasan más inadvertidos y, al mismo tiempo, tienen más blancos posibles para atacar cuando llegue el momento.

En la zona de bancos, “siguen” a su víctima hasta que están seguros que hacen cola o están ocupados.

Esto se ve claramente en el video que acompaña esta nota, cuando el sospechado pasa la puerta principal del Banco Provincia, observa a su víctima, al parecer, y se retira.

Desde la autoridad policial y la justicia piden colaboración para la identificación, especialmente para conocer si el sujeto es o no de Tres Arroyos.