“Lo de Bonavita” cumple 14 años como un clásico de la gastronomía claromequense

“Lo de Bonavita” cumple 14 años como restaurante en Claromecó –en 1995 abrió como rotisería- y lo que se inició como un gran esfuerzo de la familia, hoy es un clásico de la gastronomía lugareña. Nicolás Bonavita, propietario del local de avenida 26 y calle 19, recordó que “fue un viernes antes de las 24 Horas de la Corvina Negra, y lo armamos con lo que podíamos, hasta que una tarde del 20 de enero lo pudimos abrir. Empezamos con la intención de dar de comer, y hoy tenemos una linda clientela”.

“Hemos ido mejorando el espacio para recibir a los amigos que nos visitan”, sostuvo el propietario del restaurante y rotisería, cuyo fuerte son las pastas caseras y especialmente la lasaña, su “caballito de batalla”, aseguró.

Además, no faltan quienes diariamente concurren a buscar su sándwich de milanesa gigante, al que los cordobeses llaman “playerito”, que no tiene más secretos que una elaboración de gran calidad y dos milanesas adentro, con jamón, queso, lechuga y tomate. “Mientras el tiempo ayuda y las temperaturas hacen que la gente baje a la playa, es muy demandado junto con las empanadas y tartas. Y cuando el tiempo no acompaña, las pastas son bienvenidas”, describió.