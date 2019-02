“Logística y Transporte” será la temática de la Mesa Redonda de la Fiesta del Trigo

El Intendente Carlos Sánchez participó este mediodía de una reunión llevada a cabo en el Parque Industrial, donde se definió el tema que se abordara en la Mesa Redonda de la 50° Fiesta provincial del Trigo.

Sánchez dijo que “se eligió entre todos un tema parecido al del año pasado que es Logística y Transporte, porque está dentro de la problemática actual que tiene hoy la comercialización y la producción de trigo, en cuanto a los transporte, cuando se llega al puerto”.

Además agregó que todavía no se está determinada la gente que expondrán en la mesa pero que continuarán trabajando en la charla.

Crecimiento del Parque Industrial

También el jefe comunal se refirió al nuevo fideicomiso que contempla la ampliación del Parque Industrial: “La idea es que esto no se detenga, que no se produzcan cuellos de botella”, expresó y agregó que allí está previsto que se construya una playa de estacionamiento muy importante en la que entraran alrededor de 500 camiones.

“Los próximos días tendremos una reunión con todos los empresarios del parque para presentar el proyecto que le va a cambiar las características, como ser las calles que se cortan y que van a quedar como privadas del parque, donde también sobre la avenida Ameghino se va hacer una entrada”, contó el Intendente.