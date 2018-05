López Di Fondi: no se redujo la cobrabilidad pero hay que cuidar los recursos

El secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi, analizó los cambios en el contexto económico y su influencia en la administración de los recursos municipales, tras el encuentro del gabinete en el que el intendente Carlos Sánchez pidió austeridad. “Lo que intenté transmitir es cómo afectaría el contexto económico actual a las finanzas municipales, como por ejemplo, el impacto del dólar en la compra de algunos insumos. Cuando armamos el Presupuesto, octubre-noviembre de 2017, estaba el dólar al 17.30 y hoy está a 23 pesos. Nuestra historia como país nos indica que eso se traduce a precios, y en este aspecto tenemos que mirar el combustible, que ha tenido una variación de precios del 30% entre noviembre y ahora, y que entre julio y diciembre próximos ser va a volver a incrementar. También hay que ver la pauta salarial, que la Provincia fijó en un 12% con una pauta inflacionaria que ya quedó atrás, entre otros aspectos”, explicó.

López Di Fondi admitió, no obstante, que no se ha resentido la recaudación, como sí ocurrió el año pasado entre marzo y abril. “Se está manteniendo a niveles constantes, pero hay que ver qué pasa cuando lleguen las facturas de gas con aumentos. La gente prioriza el pago de servicios que pueden sufrir cortes, porque si no abona las tasas, la basura se la van a recoger igual y los servicios se seguirán prestando, pero es otro frente que estamos analizando”, sostuvo.

También aseguró López Di Fondi que la coparticipación provincial está llegando de acuerdo a lo pautado, pero la dinámica que aportó el Fondo de Infraestructura ya no está. “También nos impacta el tema de la demora de los pagos por las obras financiadas por Provincia y Nación, y también evaluamos, entonces, los efectos que esto tendría, tanto en los casos que requieren redeterminaciones como de intereses”, puntualizó. En este sentido, advirtió que la intención manifestada por funcionarios del Gobierno en torno a la participación de los municipios en el financiamiento de obra pública “no se ajusta al momento que vivimos, que pasa más por cuidar el peso y cumplir con nuestras obligaciones. No hay que olvidarse que anda dando vueltas el Pacto Fiscal, que apunta a alinear a los municipios y llevarlos a una unificación y reducción de tasas, que quizá no esté mal, pero hay que ponerlo en contexto”, finalizó.