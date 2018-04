Lorenzo Albani cumple 50 años de actividad en la Escuela Técnica

El director de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 de Tres Arroyos, profesor Lorenzo Hugo Albani, este 22 abril cumplirá 50 años de actividad en ese establecimiento y la Asociación Cooperadora y la Comisión de Madres de la institución educativa lo saludó a través de nuestra emisora y agradecieron su permanente colaboración.

Albani en diálogo con LU24 recordó que comenzó como docente un 22 de abril de 1968, hasta 1990 que pasó a estar a cargo como Director del establecimiento.

“Fui alumno de la escuela también, y todo esto tiene significado en la vida de una persona. Uno para tener tantos años en el mismo lugar, tiene que tener un atractivo el lugar. Uno debe además armar equipos de trabajo, y tanto el equipo directivo de la escuela como el de personal docente es de excelencia, asique no es para ningún sacrificio formar parte de ese equipo”.

Entre las situaciones difíciles que recuerda como director mencionó: “Lo que nos marcó fue el traspaso de los servicios de Educación Técnica de la Nación a la Provincia en el 1994 y luego la famosa Ley Federal de Educación, donde casi que quedamos excluidos y ahí si la tuvimos que remar”.

Albani aseguró muy emocionado: “para mi ir a mi trabajo es como estar en mi casa. Algo que no me denota sacrificio porque lo hago con placer, con gusto. Porque el trato con los alumnos siempre ha sido el mismo de mutuo respeto ante todo”.