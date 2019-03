Los 4 amantes esta noche en el Escenario Mayor: “No se imaginan lo que es para nosotros ser teloneros de Los Palmeras”

En una previa repleta de emoción, alegría, ansiedad y nerviosismo, “Pepe” Capristo, uno de los integrantes de la reconocida y consagrada orquesta local “Los 4 Amantes”, dialogó con nuestra emisora y dejó en claro lo “especial” que será esta noche su presentación como teloneros de Los Palmeras.

“Estamos contentos y con ganas de tocar. Bien preparados y creemos que vamos a hacer lo mejor que podamos hacer, para quienes nos siguen y para quienes vayan. Haremos temas nuestros y de los que hacemos siempre, pero no de Los Palmeras, por respeto y porque estarán ellos para hacerlos en su show”, dijo Capristo esta mañana.

“No se imaginan lo que es para nosotros que estén ellos acá y ser sus teloneros. Lo que nos pasa es una alegría tan linda, algo hermoso, que a esta altura de la vida nos pase esto. Venimos remándola hace tantos años y todos estamos muy contentos. Porque además y sobre todo, nosotros somos fanáticos de ellos”, remarcó emocionado.

Destacó el cantante tresarroyense que “la gente nos quiere y nos respeta. Eso es hermoso. Estamos nerviosos y no sabemos por qué, saber que estaremos allí no hace felices. Agradecemos a todos. Haremos una noche muy alegre”, prometió.