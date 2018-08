Los aportes “truchos” y la transparencia, en el eje del debate político

El décimo punto del orden del día llevó anoche, a la sala de deliberaciones del Concejo el tema de los presuntos aportes truchos a las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017, mediante un proyecto de resolución del interbloque peronista, pidiendo a la Junta Electoral listados de aportantes tresarroyenses, y si entre ellos hay beneficiarios de planes sociales. Pero también generó un fuerte intercambio entre referentes vecinalistas como Aramberri y Salim, defendiendo las cuentas vecinalistas y resaltando que Cambiemos usó la “transparencia” como bandera política, y los dirigentes de Cambiemos Matías Meo Guzmán y Horacio Espeluse.

Respecto del proyecto original, Andrea Montenegro aseguró que “confiamos en la justicia, pero queremos saber si en el listado hay beneficiarios de ayuda social y echar luz sobre este tema que es de conocimiento público en la ciudad”. Pero el edil Francisco Aramberri (MV) fue más allá y aseguró que “cuando hay que hablar de transparencia y honestidad de las personas, y de cómo va a trabajar si le toca ocupar un cargo en la función pública, uno espera dejar lo mejor en su paso por la política y que la honestidad prime entre sus principios”. Recordó que tuvo la oportunidad de conocer al presidente Raúl Alfonsín, con cuyo gobierno marcó algunas disidencias pero lo resaltó por sus valores democráticos y, sobre todo, por su honestidad. Y repasó posteriormente el resto de la lista de presidentes “hasta que en 2015 asume el gobierno de Cambiemos con la bandera de la transparencia bien alta, como puntal. Y lo que ha pasado con sus fondos de campaña, y se ve en la denuncia de un periodista, ha involucrado a gente de Tres Arroyos. La lista de candidatos de 2015, en una ola que parecía chiquita pero empezó a crecer, incluía como aportantes a todos los que figuraban, y empezaron a aparecer los que dicen que no pusieron un peso. El jefe de Gabinete tiró la pelota al córner y habló de las campañas del gobierno anterior, y el presidente del PRO aseguró que Vidal no tiene responsabilidad, y sobre esto tengo mis dudas. Por eso le cortaron la cabeza a la contadora aunque había asumido hacía cinco días”. En ese tramo, y tras recordar la propuesta de bancarizar los aportes que hizo la gobernadora, aseguró que “el MV lo hace hace 25 años. Y quien les habla aportó 99.035,24 pesos a los fondos del Movimiento Vecinal, en la cuenta del Banco Provincia y como todos los funcionarios y concejales de este partido”. Y sostuvo que las autoridades partidarias, “la gobernadora Vidal y Federico Salvai”, son las responsables de la campaña.

Luego fustigó a las autoridades locales de Cambiemos, Roberto Fabiano (PRO) y Fredi Dodorico (UCR) por no pronunciarse sobre el tema. Y criticó a la gobernadora Vidal por no completar la conformación del Tribunal de Cuentas, evitando que audite estas cuestiones. “¿Quién financió la campaña de Cambiemos? Si hay tanta transparencia, por qué se hacen jueguitos para la tribuna como la salida de la contadora Inza?”, consideró Aramberri, quien también repartió críticas para Laura Aprile “y su foto en la oficina anticorrupción de la Provincia”.

“A nivel personal digo, y no se ha hablado en el bloque, que si figuro como aportante de un dinero que no existe, me tomo licencia y no ocupo un lugar en la función pública”, concluyó.

La aclaración de Meo Guzmán

En este punto, volvió a asumir la presidencia Groenenberg y Matías Meo Guzmán formuló una aclaración al indicar que “circuló por las redes sociales un flyer que hablaba de “la lavandería de Mariu Vidal”, y en el que figuraba mi nombre con un aporte de 250 pesos. Más allá de la broma respecto del monto, quiero aclarar que me tomé el trabajo de tomar el número de recibo, que es el 000400313 y corresponde a una actividad de campaña de la interna de la doctora Elisa Carrió con el ingeniero Mauricio Macri y Ernesto Sanz. Y respecto de lo que indicaba el concejal Aramberri, como cabeza de la lista y parte de la campaña 2017, yo disiento en que porque un concejal aparezca mencionado como aportante sin serlo, deba tomar licencia, porque lejos de ser un victimario es una víctima de quienes han usado su nombre”.

Meo Guzmán recordó sus trabajos en torno a la transparencia, junto a Carrió y el exfiscal Manuel Garrido, y aseguró que “lo considero algo preideológico”. Repasó su paso por Comodoro Py, nombró a jueces y operadores judiciales, y advirtió que “en política no hay que tener doble vara ni doble estándar”. Admitió que este caso tiene visos de verdad, y defendió el gesto de Vidal al echar a la funcionaria cuestionada. “Lo hizo pagando un costo político más alto porque hizo jurar a una funcionaria y a los cinco días la tuvo que desplazar”, sostuvo, y advirtió que en el Concejo “se suelen hacer proyectos con tinte electoral. Y el documento que se emitió llamando a los Concejos a presentar proyectos sobre este tema, tiene que ver con una estrategia política para el 2019, porque la gobernadora Vidal mantiene una alta adhesión y, si fuera candidata, hay que erosionar su figura”.

Los famosos cuadernos Gloria sobre los que gira la investigación en torno a la obra pública también formaron parte del discurso de Meo Guzmán, quien los asoció “a un cuento de García Márquez”, y recordó los cuestionamientos que ha recibido el juez Bonadío. “No recuerdo que con tanta vehemencia este Concejo haya discutido la transparencia en la gestión pública en la década pasada”, apuntó. Y advirtió “como dijo el concejal Federico, no me hago cargo de los que lavan plata, pero tampoco de los que revolean bolsos o anotan en cuadernos cuánto le llevan a tal o cual funcionario. Pero si somos honestos debemos hacernos cargo de la lista que integramos, porque en todo caso hay víctimas de funcionarios pillos que utilizaron sus nombres. No me gusta que se utilicen estas cuestiones para cubrir con un manto de sospecha a los que vinimos a la política a servir, con esto me siento afectado”, espetó.

Tras la réplica de Aramberri, hubo dichos de Julio Federico, que frenó el debate para recordar que se procura establecer si hay tresarroyenses afectados en esta causa –“yo no me hago cargo de lo de antes ni de lo de ahora, pero ustedes no se han puesto a disposición de la justicia ni hicieron ningún descargo”, dijo- e instó a los dirigentes locales a buscar el esclarecimiento del tema.

Transparencia y cuentas municipales

Pero fue Guillermo Salim quien vinculó la aludida transparencia de Cambiemos con el rechazo de esa fuerza a la Rendición de Cuentas. “Me duele que el concejal Espeluse no haya encontrado mejores argumentos que realizar denuncias falsas e involucrar a empleados municipales, y que no contento con eso, en la única temática que lo he visto opinar ha sido los viajes que ha hecho para intentar convencer al Tribunal de Cuentas de que este gobierno no es transparente, cuando hace años convalida nuestra administración. Duele que después de hablar ensuciando gente, sin que le encuentre yo algún rédito político a lo que hace; molesta que esta persona, justamente por esas cosas del destino, no hable del tema de que figura como aportante y parece que no es tal. Ojalá aprendamos que escupir para arriba es peligroso. Hubiera sido bueno que Espeluse reconociera si puso o no los 38, Rodera ya sabemos, porque lo dijo y lo conocemos, que no”, sostuvo Salim.

Finalmente, habló de “hipocresía” cuando en el punto 5, relacionado con el pedido de los trabajadores sobre la rotonda de las rutas 3 y 228, se planteó la posición personal de Luis Zorrilla en torno a la muerte de sus dos amigos en esa intersección, “cuando él venía unos metros atrás y le tocó vivenciar ese trágico accidente. Me pareció bien su postura, y aunque mañana salgamos en los medios como los que rechazamos este proyecto, entiendo que hoy hemos violado ciertos códigos, porque nosotros les avisamos a los otros bloques que por pedido de Luis íbamos a solicitar el pase a comisión, sin negarnos en ningún momento a la posibilidad de aprobarlo. Pero la necesidad de “inflar el pecho” y usar la política de esta manera, hizo que el tema se termine aprobando no de la manera que hubiéramos querido. En la política aprendí códigos de dos personas que voy a nombrar, que son Martín Garate y Martín Goizueta, y que si estuvieran aquí no hubieran permitido que esto sucediera. Espero que cada uno, cuando apoye la cabeza en la almohada esta noche, reflexione sobre esto”, argumentó.

Espeluse defendió finalmente sus denuncias, sobre las que dijo “no son inventos ni mentiras, sino parte de nuestra responsabilidad de auditoría respecto del manejo de las cuentas públicas. Del análisis de los gastos de la Fiesta del Trigo entendimos cómo funcionaba la Comisión de Apoyo a la Cultura, y es en virtud de que no se cumple con los procesos administrativos que corresponden, tuvimos que rechazar la Rendición de Cuentas. No hay oportunismo político sino responsabilidad. Si hay una contratación de 480.000 pesos a Karina La Princesita que no sale directamente del Municipio al proveedor, entre otras irregularidades, hay que denunciarlo porque es nuestra obligación”, sostuvo.

Meo Guzmán mocionó que el proyecto pida la lista de aportantes de todos los partidos políticos, finalmente, y fue aprobada por unanimidad.

Otras iniciativas

Tatiana Lescano fue la encargada de poner a consideración la necesidad de defender a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica, iniciativa acompañada por unanimidad, aunque Espeluse (Cambiemos) marcó algunas disidencias con los considerandos enumerados por la concejal de Unidad Ciudadana.

Por el interbloque peronista se analizó un pedido de informes sobre los costos y mecanismos de acceso al estudio de grabación municipal que funciona en el Centro Cultural La Estación. Sobre el tema se expresó el concejal Garrido, quien advirtió que “según nos han comentado algunos músicos que nos consultaron, el señor Francisco Santarén dijo públicamente que tiene un costo mínimo, aunque no tenemos claro cuál es, y nos preguntamos cómo se considera lo público, cómo se factura, cómo se rinden y a quién los fondos que ingresan”. Y recordó también la existencia de una ordenanza sobre difusión de música local, pidiendo su cumplimiento.

“Ticho” Groenenberg apoyó las palabras de Garrido, al asegurar que “esta preocupación también nos ha llegado a nosotros, y quisiéramos saber cuántos artistas han grabado en el estudio, mientras muchos se trasladan a otras ciudades para hacerlo”. Con esta moción incluida, se aprobó en forma unánime este pedido.

Los últimos puntos del orden del día bajaron necesariamente los niveles de debate, y así obtuvieron apoyo y consenso un pedido de reunión de la Comisión Hídrica, la necesidad de regular la extracción de leña en el Vivero, la seguridad de los trabajadores municipales que se dedican a la poda y otras solicitudes vinculadas a tránsito y problemáticas barriales.

Ya cerca de la medianoche, a una extensa alocución del concejal Sebastián Suhit sobre los aumentos de tarifas de servicios públicos le respondió, tildando al gobierno anterior de "irresponsable" e incluyendo el exabrupto 'no podemos ser tan pelotudos', el presidente de la bancada de Cambiemos, Horacio Espeluse. Y se abrió nuevamente un espacio de discusión que, como viene ocurriendo desde hace tiempo, tuvo a la coyuntura nacional como protagonista.