Los candidatos de Unidad Ciudadana van “por la pluralidad y la participación”

Jesica Butassi y Sebastián Suhit encabezan la lista de candidatos al Consejo Escolar y el Concejo Deliberante, respectivamente, por Unidad Ciudadana. De visita en los estudios de la radio, coincidieron en señalar la importancia de ampliar la participación ciudadana y la pluralidad de voces en distintos espacios, especialmente en el ámbito del Consejo Escolar, en la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo y en la elección de los delegados en las localidades.

Butassi apuntó a “que el Consejo tiene una única voz, todos sus integrantes responden al Movimiento Vecinal, y entiendo, cosa en lo que creo que coinciden otros espacios políticos, que es necesaria una pluralidad de voces y opiniones. Y otra de las cuestiones que he podido ver, trabajando en distintas escuelas, es la necesidad de contar con un circuito continuo de transporte escolar. Me tocó conocer el caso de un alumno de primaria en un campo de Cascallares, que pudo asistir apenas a un par de clases porque si bien el Consejo Escolar buscaba, no podía encontrar un transporte que cubriera ese recorrido. Son muchos los chicos que podrían tener acceso a la educación, que es su derecho principal, si se hiciera prevención y se creara ese circuito continuo”, consideró, entre otros temas.

Suhit, por su parte, planteó temas vinculados especialmente a las localidades, y al caso puntual de Reta, donde en los últimos días se autoconvocaron vecinos preocupados por diversas temáticas. “Hay malestar porque hay problemas de infraestructura serios, que incluso van más allá de la gestión municipal. La localidad se inunda cada vez que llueve, se junta hasta 1,5 metro de agua en las calles, se mete a las casas, y hay que solucionarlo. El Gobierno anterior llegó con la ruta, que fue un logro muy importante, pero lo cierto es que la gente que ha invertido en terrenos, en viviendas, y los residentes allí, no pueden circular por las calles cuando llueve. Hasta han tenido que suspender las clases en la escuela llena de agua”, apuntó.

“Una obra de infraestructura en este aspecto es urgente, pero para eso el Municipio necesita articular con Provincia y Nación porque hacen falta fondos. Y hay otros problemas, que también tienen que ver con coyunturas provinciales y nacionales. Faltan medicamentos en la sala, porque se han vaciado programas que los proveían, y hay necesidades alimentarias en algunos chicos, por lo que se ha planteado la necesidad de un merendero”, completó el candidato de Unidad Ciudadana.