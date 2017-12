Los chicos del hip hop de Envión, campeones nacionales de FAGA

Los chicos de hip hop del Envión, programa de responsabilidad social compartida, resultaron campeones en las finales nacionales de la FAGA, Federación Argentina que nuclea a representantes de diversas disciplinas físicas y danza, en Mar del Plata.

Conducidos por el profesor Leo Curruinca, los chicos costearon el viaje a Mar del Plata haciendo comida para vender y rifas, y pudieron juntar el dinero recién el día viernes. Según comentaron desde el grupo a LU 24, “sufrieron el accidente de los carpinchos y todos los profes los consolaron agradeciendo que estaban ilesos. Ellos no se vencieron, a pesar de que no había más dinero, ya que se había utilizado en el pago del primer remis, pero pidieron prestado, llamaron a todas las agencias de remis, y a la Federación Argentina de bailes para que les retrasara la hora de competencia. ¡Y llegaron y son campeones! Los adultos nos habíamos rendido...Ellos fueron tras su sueño y lo consiguieron”.

Los ganadores son el propio Leo Curruinca, Alejandro Salvayot y Camila Tiseira. Milagros, Gabriel, Mariana y Matías no pudieron viajar por cuestiones económicas, pero para sus compañeros, ellos también son campeones.