Los Colegios profesionales piden que Catastro vuelva a Obras Públicas

En una segunda reunión con concejales, de la que además participó el secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi, los Colegios de Arquitectos, Ingenieros, Escribanos y Técnicos solicitaron que Catastro vuelva a Obras Públicas (hoy depende de Políticas Tributarias) y que vuelva a ser atendido por profesionales en la materia. Así lo indicó el arquitecto José Duca, entrevistado junto al agrimensor Daniel D’ Annunzio, exresponsable del área hoy jubilado, quien por su parte valoró el proceso de digitalización de Catastro.

“Trabajamos muchos años en forma manual y en soporte papel y este era un cambio que había que hacer. Se comenzó en 2015, el Ejecutivo dispuso además que el área pase a pertenecer a Políticas Tributarias, y en su mayoría, los cambios que se realizaron fueron muy positivos. Quizá lo que faltó fue ajustar el transcurso de los tiempos para que la información fuera lo más inmediata posible, porque hoy el boom inmobiliario así lo requiere. El secretario de Hacienda ya tomó nota de los planteos de los profesionales, y seguramente se actuará en consecuencia”, consideró el exjefe de Catastro.

Por su parte, Duca consideró que “nuestra opinión es favorable a la digitalización, pero esto no se ha hecho. Se han fotocopiado las antiguas planchetas catastrales, que contaban a pesar de ser manuales con todos los datos actualizados, y hoy esas fotocopias no cuentan con toda la información actualizada. Anteriormente, el procedimiento era personalizado, el agrimensor D’ Annunzio y su personal brindaban en 10 minutos la información que hoy demora entre 5 y 10 minutos. El Catastro es la base tributaria del Municipio, y esta digitalización no está logrando los objetivos propuestos”.

“Los Colegios en su mayoría, pero de manera contundente los arquitectos y martilleros, han solicitado que Catastro vuelva a Obras Públicas, y sin desmerecer a ningún trabajador municipal, que la atención sea personalizada y con profesionales en la materia”, finalizó Duca.