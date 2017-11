Los concejales fueron al frente por el Fondo de Infraestructura Municipal

Duros cruces se produjeron entre la bancada de Cambiemos y del Frente Para la Victoria - PJ en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, fundamentalmente por diferencias planteadas cuando se solicitó al gobierno provincial la incorporación del Fondo de Infraestructura Municipal en la Ley de Presupuesto bonaerense elevada para su tratamiento, a partir de un proyecto de Resolución del FPV-PJ, que generó arduos intercambios sobre el tema por más de media hora en el recinto.

En los fundamentos, el concejal Martín Garrido dio a conocer de qué forma se incorporó el Fondo anterior “ya que no estaba en el presupuesto del año en curso, lo que ocasionara que muchos intendentes peregrinaron por las cámaras legislativas y la propia Casa de Gobierno porque no veían cómo afrontar la obra pública y en ese momento el oficialismo cambia el Fondo de Infraestructura Municipal por un permiso para endeudarse a los municipios, e incluso la Provincia se endeudo más que muchos países”.

Garrido sostuvo además que el Fondo “fue votado por legisladores que estaban en el FPV inclusive, porque entendían que iba a ser beneficioso pero ahora preocupa que el gobierno de Cambiemos utilice esta presión a los municipios a cambio de volver a endeudarse; el reclamo es común a distritos vecinos y es beneficioso para los tresarroyenses”.

Luego habló respecto las obras que no han sido concluidas aunque sí anunciadas y expresó que de 754 se terminaron 259 de las más de mil cuatrocientas, y algunas están en proceso licitatorio, y se preguntó “dónde fue la plata del endeudamiento”.

Aprile: “Se ven obras en los 135 municipios no solo en los que son amigos”

Esto generó la reacción de la concejal Aprile, quien habló de “cuestiones técnicas que no son mencionadas por el proyecto del FPV; creemos que la creación del Fondo de Infraestructura Municipal en 2016 es uno de los mayores aciertos, porque la Provincia en conjunto con los municipios que licitan las obras y a los que la provincia les gira fondos a medida que se certifican las mismas; y se ven obras en los 135 municipios y no solo en las comunas amigas”.

Garrido: “Me sorprende lo que dice Aprile”

Garrido contraatacó y se mostró “sorprendido por lo que dice Aprile, sobre todo hablando de municipios amigos, ya que los gobernados por Cambiemos fueron los más beneficiados, y respeto al endeudamiento también me sorprende porque la Provincia se endeudó y no se sabe que hicimos con la plata, y por otra parte ninguna de las obras que mencionamos para el distrito, como la ampliación de la maternidad del Pirovano, cordón cuneta y agua, han finalizado; y vemos que se ha incluido al Puente Roca, el que creíamos estaba terminado; recuerdo en plena campaña una selfie de Meo Guzmán –primer candidato a concejal por Cambiemos - con la concejal Aprile y funcionarios de la Provincia abajo del puente, y vemos que no está terminado”.

Espeluse y una grieta que no se cierra

Horacio Espeluse, concejal de Cambiemos afirmó: “Quiero separar que hay errores de interpretación, y creo que sería bueno que se interprete mejor cómo se hace un presupuesto y el hecho de tomar un endeudamiento no es para que se termine todo en un año como se determinaba en lo que hizo la Provincia”.

Vehementemente, el edil macrista pasó al orden nacional y agregó: “ me preocuparía por saber dónde está el dinero por el que está procesado De Vido o Lázaro Báez para poder descubrir lo que paso en Argentina durante muchísimos años y considero que con todos los fondos recaudados en la “ década ganada” es preocupante ver como quedaron los municipios de la Provincia; me pregunto qué podemos hacer y cómo explicarles a los ciudadanos cuando ves que las rutas están destruidas y los hospitales tiene falencias por no controles de obra, cuando falta cloaca y agua y hay precariedad de un sistema que no está en óptimas condiciones”.

“Tampoco digo que este gobierno no haga las cosas bien ni que haya que reclamar lo que está bien. Acá hubo muchos responsable como los gobernantes que han hecho una estafa durante años y no aceptamos que se nos haga responsables del desastre en que han dejado el país durante cincuenta años, no es de ahora hace años que sucede y vamos a sincerarnos y decir las cosas como son no podemos aceptar que el problema empezó ahora y la verdad es que el cambio es para todos los argentinos, para hacer las cosas bien”.

Callegari: “Se han traído cuestiones que no tenían que ver con lo que se trataba”

Respondió Graciela Callegari, paciente y contundentemente para explicar que el proyecto original “pedía considerar volver a incluir el FIM en el Presupuesto, más allá de los conceptos de la concejal Aprile y los números que menciono el concejal Garrido, que muestran que hay obras pendientes y estará preservado en algún lugar y a los municipios que responden con obras el dinero les sería necesario; todos sabemos que es difícil para un municipio encarar obras de gran envergadura ya que históricamente han aportado los gobiernos nacionales y provinciales, es la forma de cómo se ejecutan las partidas en los territorios, es la forma legal, jurídica y económica de realizarlas ya que las obras han sido consensuadas con la gente”.

Se refirió a la contundente crítica de Espeluse, respecto al gobierno anterior, y dijo que “ha traído algunas cuestiones que no tenían que ver con la cuestión de tratamiento, pero que si me voy a permitir aclarar o acotar. Nunca ningún concejal ha salido a defender lo que no debe ser defendido en términos de ciudadanos ajustados a la ley y hemos sido defensores que la Justicia haga las investigaciones correspondientes, pero vemos con asombro como la Justicia sesgada actúa en determinadas cuestiones y a su vez los ciudadanos pueden llegar a defenderse en tribunales de alzada en el país o el exterior. Nosotros no hemos cuestionado, pero hay investigaciones sobre ciudadanos que puedan haber sido funcionarios de nuestro espacio, pero que están prestándose a derecho, algunos detenidos sin indagatoria previa, y sin embargo el gobierno nacional tiene trescientas causas contra sus funcionarios y no estamos viendo el accionar del gobierno en esas causas. Quiero aclarar, y lo dije en otras oportunidades, que detrás de un funcionario que es acusado de sobreprecios o de coimas, hay un particular privado que participa del mismo delito y si la justicia encuentra algún funcionario debe avanzar contra los beneficiarios de las obras, que los detenga o los procese, para ver quiénes son los que han participado en ciertas negociaciones poco claras con cuestiones de dineros públicos”.

“Le recuerdo a Espeluse que su gobierno salió a endeudarse mostrando la seguridad jurídica del país, son números públicos de un Estado que no estaba ni por asombro endeudado y que al decir del mismo señor presidente en campaña, tenía algunas cosas que corregir y que las buenas las iba a sostener, acusándonos de mentirosos; los ciudadanos tienen en claro quiénes no son tocados por la misma Justicia que los que sí lo han sido. Ofrecimos en las cámaras para que se hiciera una auditoria publica en todas las obras y los legisladores de cambiemos no la trataron, y la auditoria al gobierno anterior se hizo y fue aprobada sin observaciones, por lo que decir que el desastre que dejamos en el país no es así; además cualquier ciudadano sabe que podía vivir mejor y no estar discutiendo el ajuste de las jubilaciones, el ajuste laboral, todo el paquete que se anunciaron. No hubieran podido endeudarse si el país no estuvieran en excelentes condiciones y quienes les prestaron es porque el país podía responder a esos préstamos; es improcedente acusar a los demás y cuando se le pide el voto a los ciudadanos se les debe dar respuesta a quienes los votaron y a quienes no. Son un gobierno que tiene que responder a todos. Nosotros éramos un Estado solvente con muy poca deuda y mucho el haber. Para nosotros lo prioritario es un país con la gente adentro, no con la gente con salarios de miseria, en eso si diferimos”.

Soulé: “Ya que se rasgaron las vestiduras acompañen el proyecto nuestro de investigación sobre obra pública”

Desde el massismo, Sergio Soulé opinó que “ya que se han rasgado las vestiduras los invitamos a que nos acompañen para aprobar en la comisión de Legislación un expediente sobre investigación de la obra pública y no hemos podido avanzar, comprometernos y terminar en la Justicia; es lo que corresponde porque el vecino nos dio la potestad y la obligación es responder”. También citó que “ahora que tendremos cuatro legisladores, estos tendrían que tener puesta una sola camiseta que es la de Tres Arroyos”.

Cittadino: “Vuelvo a la realidad local porque el Fondo mejora la calidad de vida”

La concejal Cittadino expuso el punto de vista del bloque vecinalista, y afirmó “vuelvo a la realidad local, porque el Fondo de Infraestructura Municipal mejora la calidad de vida de los tresarroyenses, y porque es imposible hacer semejantes obras con fondos propios”.

Sostuvo que “en 2016 se afectaron fondos de endeudamiento que no figuraba en el presupuesto, con un monto de 45 millones de pesos, de los cuales cuarenta aportó Provincia y el municipio debió completar con otros cinco, en tanto en 2017 fueron proyectos de ampliación de plantas de gas y otra infinidad de obras”.

“Queremos hacer hincapié que los fondos y las obras están todas completadas y como se mencionó que falto control de las obras, podemos decir con seguridad y confianza es que están terminadas. También el fondo afectado para la construcción de la planta de residuos. Creemos que hemos hecho bien los deberes por lo que acompañaremos porque hay que finalizar obras y es necesario. Hay intendentes del propio signo político lo están pidiendo”, concluyó.

La “armonización” del IPS y el aplauso de los docentes

Otro de los puntos que tuvo desarrollo y debate fue el proyecto de armonización del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la reparación histórica de jubilados y pensionados, enmarcado en la ley 20.260 y su decreto reglamentario, que expone los modos de como las provincias deben hacerlo.

En una extensa alocución, la concejal Graciela Callegari, entre otros términos sostuvo luego de presentar al recinto lo que exige la ley, y como debe adecuarse la Provincia, defendió los derechos de docentes que habían hecho llegar la inquietud al bloque del FPV, nucleados fundamentalmente en Suteba, respecto a la manera de aportar de los educandos y su jubilación anticipada, que “habría que trabajar sobre esta cuestión en la que docentes y sindicatos reclaman hace mucho tiempo para que se resuelva; la jubilación docente no es de privilegio porque quienes se jubilan antes aportan más, y el IPS no entraría en la armonización porque es superavitario, y la Provincia ampara constitucionalmente los regímenes de seguridad social a cargo de entidades con autonomía financiera, como sucede con el IPS y reconoce la Provincia su existencia, por lo que la posibilidad de una adhesión debería ser descartada en función de la jerarquía de una norma, porque va en contra de la Constitución y si hubiera una intención de contradecirla , sería una obligación defender a los ciudadanos. El estado no tiene necesidad de adherir porque el IPS ha logrado ser eficiente y sustentable y es claramente institucional querer transferirlo a la órbita de la nación. Trabaje y estoy en condiciones de acceder a la jubilación y si mañana el estado provincial avanzara sobre los derechos restándome los aportes de mi percepción de salario estaría en condiciones de accionar judicialmente contra la Provincia. Es un asalto a la consideración de derecho”.

Fhurer: El tema central son las jubilaciones

Matías Fhurer desde el Frente Renovador dijo que lo expuesto por Callegari “da pie al bloque para hacer reflexiones sobre reparación histórica, tenía otras aristas pero el proyecto solo pretende resolver los haberes mal liquidados y los juicios de varios años, quienes tendrán un recorte importante en sus haberes .El tema central son las jubilaciones del IPS, ya que no pueden transferirse de ninguna forma ni aun sobre una decisión política. Existen medios legales para hacerlo, modificando la Constitución de la Provincia y es la única manera de transferir el IPS a la ANSES”. Fue aprobado por unanimidad con el aplauso de representantes docentes en el recinto.

Por mayoría repudiaron las pintadas luego de la marcha por Maldonado

Fuera del orden del día, se trató y aprobó por mayoría, sin el voto del Frente Para la Victoria - PJ, sobre tablas un proyecto surgido desde el bloque macrista para repudiar las pintadas que se producen cuando se realizan marchas en reclamo de justicia por Santiago Maldonado y otras causas, sobre monumentos históricos, la propia Plaza San Martín, sede de partidos políticos o comercios.

“No es razonable, ni aceptable y tiene que tener un límite en el respeto al derecho de los demás que no tienen por qué ser perjudicados por pinturas, porque tiene un mensaje que no es bueno para nuestra sociedad, es un llamado a la reflexión, estamos en una ciudad chica y no es necesario llegar a aplicar sanciones, por lo que pedimos a la Secretaría de Seguridad que se evite, que se eduque y si es necesario se sancione, llamamos a la reflexión a los ciudadanos”, dijo inicialmente fundamentando su proyecto Horacio Espeluse, desde Cambiemos.

Callegari: "Tenemos que leer las situaciones en contexto"

El concejo no puede ser colocado en situación de expedirse por unas pintadas cuando hay una desaparición forzada de personas y una familia pide hace meses a la sociedad apoyo para saber que pasó, y el contexto es importante porque en ese contexto 30 personas fueron detenidas, 22 siguen procesadas con embargo sobre sus bienes muchos son estudiantes, observadores, hasta ciudadanos de otros países, y el Juez da por bueno los dichos de la Policía y descree de los fundamentos de los detenidos”. Me parece que no es momento de pensar en el orden el disciplinamiento y que este prolijito porque el Estado fue quien puso en marcha esto. El ciudadano Maldonado no fue hasta el Rio Chubut de paseo sino en una acción de represión de una fuerza nacional que tiene la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos. Aun en el más liviano de los resultados de las pericias en la responsabilidad de quienes lo empujaron; lo dirá la Justicia, pero no hay que dejar de ver que esta situación ha generado otras situaciones en la sociedad porque quienes debían dar explicaciones lo hacía n de manera irrisoria y no cierta.

Perón decía “la violencia de arriba engendra la violencia de abajo” y está en quienes tienen que dar tranquilidad a los ciudadanos no están teniendo la mejor actitud hacia los mismos, por lo que la sostenida presencia de gente pidiendo explicaciones es un hecho generado por una actitud que produce esa reacción y esa actitud de violentar la seguridad del otro no la está produciendo la gente sino que se está produciendo en otro lado; por eso creemos que en este contexto hagamos una declaración respecto a este hecho. La verdad es que pensar como dice esta presentación que hay hechos vandálicos que producen contaminación visual y daños, y la verdad es que si hay contaminación en este hecho la misma ha estado en la investigación de lo que le pasó a Maldonado y lo que ha dicho y hecho el Estado en este tiempo; por qué actuó la Gendarmería más allá de la indicación del Juez, por qué había funcionarios en el lugar; Maldonado fue un ciudadano bonaerense a quien su familia pide que la acompañemos. La violencia se genera de arriba hacia abajo dejándote afuera y de la única forma es que te expreses a veces a los gritos y no de la manera más prolijita y ordenada respecto a que te consideren y actúes. Creemos que no es momento que el concejo se expida de esta forma y no vamos a acompañar este proyecto.

Espeluse: "No estoy de acuerdo en permitir los excesos"

Respondió Espeluse: “Por un momento pensé en decir que no me extrañaba pero si me extrañan los argumentos, pero desde un punto de vista alguien puede limitar y estamos de acuerdo en reclamar por la Justicia del caso Maldonado, y reclamar por el Fiscal Nisman, y por López, pero parece que a nadie le gusta parcializar a la Justicia. Yo he visto varias manifestaciones de estas situaciones pero eso no lleva a avasallar el derecho del otro pintando, si gritando, reclamando, pero no estoy de acuerdo con permitir los excesos porque no se halla el límite, la verdad esperaba otro tipo de respuesta pero no estoy necesariamente de acuerdo ni acepto, pero si como concejo deliberante debemos solicitar que se respete porque es el principio mínimo de convivencia, está en evidencia lo que nos pasa, tenemos que permitir que algunos repitan y otros no , somos todos iguales ante la ley y en ese sentido la constitución es clara”.

Soulé: “Hay que dividir el planteo”

Hay que dividir en dos partes el planteo, entiendo que el reclamo de Cambiemos es justo, porque viví circunstancias en la dictadura con la desaparición de un vecino en el conurbano y el saqueo en la democracia, creo y considero que la Justicia tiene que dirimir y si tiene que ir un funcionario preso que vaya pero creo que hay que tener cierto respeto; prefiero manifestar en democracia pero con respeto y lo que le pediría al bloque de Cambiemos es que tome un control de las medidas para que los edificios públicos o privados no se vean afectados porque eso es parte de la Democracia, dijo el edil massista Sergio Soulé.

Orfanó instó a “ir en un camino de tolerancia mutua para crecer como sociedad”

Finalmente, el concejal Orfanó anticipó el acompañamiento del bloque del Movimiento Vecinal a la iniciativa macrista, y dijo que “tenemos que ir hacia un camino de tolerancia para mantener el respeto y por lo que nos cuesta a todos los tresarroyenses mantener los espacios públicos y creemos que cuando aprendamos a marchar sin dañar estaremos creciendo como sociedad”.

Otros temas

Se adhirió a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a iluminar edificios públicos con color violeta y a los comercios a realizar alegorías a la fecha; el cuerpo además mostró el beneplácito por la recuperación de la nieta 127 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde el FPV hubo solicitudes a la ANSES y al Ministerio de Desarrollo Social respecto a la forma de acceder a pensiones no contributivas por parte de personas con discapacidad, ante los cambios producidos por el gobierno nacional y también por el trámite a realizar para acceder al beneficio de madre de siete hijos.

Luego hubo diversas intervenciones dirigidas al Departamento Ejecutivo por parte del bloque del FPV, del Renovador y de Cambiemos, respecto a diversas cuestiones vinculadas a la accesibilidad de rampas en zona urbana, el plan de obra de la biblioteca del CIC de Boca, el barrido en barrio Chacra López, la apertura del baños públicos los fines de semana en Claromecó, controles en esa localidad balnearia por la nocturnidad, y diversas obras públicas requeridas tanto en la ciudad cabecera como en las localidades. En uno de los varios puntos reclamados por Cambiemos, nuevamente Garrido le dijo a Espeluse que “todos estos reclamos que solicita ese bloque se solucionaría con la inclusión en el Fondo de Infraestructura Municipal, el que ellos votaron en contra hoy en este recinto”.