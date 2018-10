“Los concejales prometieron tener todo listo para la temporada”, dijo Lazcano

Luego de que la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Claromecó realizará un comunicado manifestando su preocupación por la falta de resolución en algunos temas, su presidente Fernando Lazcano habló con LU 24 y expresó que “son varios los reclamos y cosas que no se han podido solucionar”.

Detalló que entre los temas se encuentran vendedores ambulantes, food trucks y la situación de los balnearios, ex Samoa y Borneo. “Las respuestas han sido, ‘están trabajando’, nos ha preocupado mucho el tema balnearios porque Samoa está muy abandonado, Borneo no nos convencieron las respuestas que nos dieron, y después seguir esperando si los concejales se ponen un poquito de acuerdo, yo diría que tendrían que empezar a trabajar”, dijo.

También indicó que en el caso de los food trucks en la temporada pasada el canon era muy bajo. “Convenía tener un carrito antes que abrir un restaurant, es una competencia totalmente desleal al que hace una inversión grande”, aseguró Lazcano.

Seguidamente opinión que “con la situación económica actual es entendible que el concesionario no haya llegado con la plata, lo que pasa es que la municipalidad tiene esos tiempos que son raros porque cuando tendrían que sacar la licitación en pleno marzo, sale en noviembre”.

Sobre la reunión con autoridades municipales destacó que “lo importante es que hay diálogo y el diálogo siempre ayuda a que el pueblo siga creciendo. Me pareció excelente que vengan, que den explicaciones, se charló sobre lo que pasó con el Enduro, pero es entendible que la municipalidad no podía seguir poniendo plata, el privado es como que se lavó un poco las manos y le fue mucho mejor con el negocio en Villa Gesell que quedarse en Claromecó, tendremos que prepararnos en el 2019 de otra manera”, y agregó: “Los concejales prometieron tener todo listo para la temporada para encararla bien, van a tratar de sacar estas ordenanzas y acomodarlas”.

Finalmente declaró que “reclamamos como Cámara que no tenemos un buen presupuesto en lo que es turismo, se lo hemos reclamado muchas veces a los concejales. Nos falta plata para publicidad para vender bien la villa”.