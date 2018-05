Los docentes bonaerenses anunciaron un paro para el próximo miércoles

La presidenta de la Federación de Educadores bonaerense (FEB), Mirta Petrocini, anunció hoy en Mar del Plata que los docentes realizarán un paro y una marcha el miércoles 23 de mayo, ante "la falta de avances en las negociaciones paritarias" y en defensa de "una escuela pública digna para nuestros chicos, adolescentes y adultos".

Petrocini dio hoy una conferencia de prensa en la ciudad balnearia acompañada por Roberto Baradel (Suteba), Ariel Guede (AMET), María Inés Busso (Sadop) y Miguel Díaz (Udocba).

"Los maestros estamos más unidos que nunca y no vamos abandonar esta lucha", dijo Petrocini, quien insistió en que los gremios no se plegarán a firmar un "salario a la baja".

Al mismo tiempo, la sindicalista dijo que "el martes 22 de mayo se llevará adelante una jornada de protesta en todo el territorio provincial. Y con el apoyo de todos los docentes de la provincia y del país, el 23 de mayo vamos a hacer un paro nacional con una marcha, por una educación pública digna para los chicos, jóvenes y adultos".

"El gobierno de María Eugenia Vidal no hizo una convocatoria porque la propuesta que tiene para poner a consideración de los docentes es absurda e ineficiente. Hace un mes que no nos convocan, a pesar que nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, lo que no estamos dispuestos es a escuchar propuestas absurdas".

"Están o estaban con temas como el dólar y las Lebac, y se olvidan que lo que más importa, o nos importa a todos los argentinos es que hay un flagelo que no lo pueden abordar, que es la inflación y eso lo sufrimos y padecemos todos", expresó.

"Lo que pedimos es diálogo, debate, discusión, y si miramos estos días anteriores los reclamos de distintos sectores tienen un punto en común que es el dialogo", reflexionó la sindicalista, quien apuntó: "Los anuncios grandilocuentes y donde abunda el marketing tapan una realidad, que es un golpe duro".

Petrocini también esgrimió críticas al último adelanto que anunció ayer la gobernadora bonaerense, al considerar que es un monto "irrisorio", y le pidió a las autoridades que "no mientan más".

"No nos pueden mentir. Esto no es real, y se olvidan de decir que estos aumentos son por única vez", señaló, y enfatizó: "Son aumentos irrisorios lo que se dan. No se paga ni siquiera para arrimar las facturas de algunos de los servicios".

Al mismo tiempo, dijo "y basta de decir que se debe a la herencia recibida, ya van dos años y medio y acá estamos".

Por su parte, Baradel acusó a la gobernadora Vidal de "mentir" en relación al adelanto del dos por ciento que el gobierno bonaerense realizará a los maestros.

"Tenemos la satisfacción de haberles dicho que no al aumento del 15 por ciento y la realidad hoy nos mostró que teníamos razón. La gobernadora tiene que convocar a este frente gremial. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, mantenemos la unidad y defendemos a la educación pública", señaló Baradel.

Para el dirigente, "la gobernadora miente cuando dice que está cuidando a los docentes. Pero nos está mal cuidando. Dice que está dando un aumento por arriba de la inflación y es mentira. El acumulado de abril es del 9,7 por ciento, de abril, y estamos a 16 de mayo".

"Si realmente la gobernadora quiere solucionar este conflicto debe convocarnos para escuchar la situación de las escuelas, la infraestructura, comedores escolares, el nombramiento de cargos docentes, el sistema de licencias que han implementado, el bachillerato adultos, formación profesional, escuelas especiales".