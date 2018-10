Los docentes rechazaron la oferta del 30% que propuso el gobierno bonaerense

El Gobierno y los docentes bonaerenses volvieron a sentarse en la mesa paritaria este jueves pero no hubo acuerdo y la negociación se retomará en los próximos días.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires ofrecieron a los gremios un aumento del 30%, más el 1,7% en material didáctico, con revisión en diciembre.

El titular de Suteba, Roberto Baradel advirtió: “No puede ser que nos quieran imponer una pauta a la baja y que nos convoquen recién en diciembre”. Además apuntó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: “Dijo que les daba a los docentes aumentos que acompañaban la inflación, no queremos ni más ni menos”.

Aunque la cifra del Gobierno se acerca a lo que habían pedido originalmente los gremios docentes, tienen diferencias con el mecanismo de aumento. Los sindicalistas reclaman cobrar en septiembre, con revisión en noviembre y que se establezca un mecanismo de actualización según la inflación.

Con esta propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal, el salario inicial de un docente ingresante, que trabaja un turno de cuatro horas, pasará de $12.500 a $16.460. Mientras que la remuneración promedio incrementará de $24.659 a $32.372. A esto se le sumará también un plus por presentismo, de $6.000 anuales.

“Le hemos solicitado a los ministros que se comuniquen con la gobernadora para pasar a un cuarto intermedio, seguir con la negociación y resolver el conflicto, porque creemos que se puede hacer”, confió.

Este año hubo nueve ofertas de la provincia a los docentes; todas fueron objetadas por los sindicatos. En la mayoría, la negativa fue acompañada por medidas de protesta.

También reveló que pidieron “una reunión de infraestructura, hace más de 2 meses que murieron Sandra y Rubén en una situación que se podría haber evitado”.

Fuente: Minuto Uno.