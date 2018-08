Los empleados del Planeta cumplen una semana sin trabajar: “Del otro lado nadie pone la cara”, dijo Di Palma

El secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, Roberto Di Palma, informó que en el transcurso de la mañana de hoy se mantuvieron reuniones con los asesores legales de la empresa Supermercado Planeta S.A. y que aún no se ha arribado a un acuerdo de pago.

El pasado martes los trabajadores del supermercado fueron suspendidos por 30 días y al retirarse de la empresa los mismos tenían adeudados los pagos de sueldos de los meses de mayo, junio, aguinaldo y julio 2018.

En diálogo con LU 24, Di Palma dijo que “veníamos con un diálogo bastante fluido con un interlocutor y habíamos acordado de palabra el pago de las indemnizaciones y los sueldos caídos. Cuando había transcurrido la mitad de la mañana aparece otro asesor letrado de la empresa y nos impide avanzar con lo que se había ido acordando”.

“Mantuvimos una reunión en la sede del sindicato en el mediodía y decidimos pedir una audiencia con el Ministerio de Trabajo. Del otro lado no hay nadie que ponga la cara y por eso recurrimos al ministerio. Esto es algo desgastante para los trabajadores y sus familias”, indicó Di Palma.

La audiencia con el Ministerio de Trabajo local se dará el próximo viernes, en la cual se citará al supermercado y en forma individual a sus directores y ex directores para tratar de arribar a un acuerdo de pago, tratándose de un conflicto laboral colectivo en el cual hay 22 familias involucradas, las que hace más de un mes no perciben sus respectivos sueldos.