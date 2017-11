Los guardavidas no llegaron a un acuerdo pero descartan un paro

A pesar de no haber arribado a un acuerdo con las autoridades municipales en cuanto a sus reclamos salariales, los guardavidas descartaron la realización de medidas de fuerza y al parecer comenzarían a trabajar, como está previsto, el 1º de diciembre. Así lo indicó Víctor Belmartino, integrante de la Asociación que nuclea a los trabajadores de la playa y que se reunió con el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Juan José Etcheto, y el director de Turismo, Pablo Ledesma.

“El diálogo fue muy bueno pero no hubo avances. La Municipalidad viola las leyes que existen en relación a nuestro trabajo, que son la nacional y la provincial 14.. Ellos nos manifiestan que tienen voluntad de ir aproximándose a eso pero a nosotros no nos satisface. Tenemos un cesanteado en puerta sobre el cual no conocemos informe ni sumario, y un trasladado forzoso, que lleva 24 temporadas en Reta y al que se pretende trasladar a Claromecó”, sostuvo Belmartino.

El guardavidas también cuestionó la difusión periodística de los salarios que perciben, y advirtió que “no están los más bajos, no están los que se cobran en Orense y Reta; figuran los de Claromecó, que nos alegramos por los compañeros, pero son más altos porque ellos cobran horas extras”. Belmartino reconoció que por este tema hay divisiones, pero “no tenemos que caer en eso”. También destacó el rescate que ayer hicieron guardavidas que aún no están trabajando, en Claromecó.

“Nosotros tomamos las decisiones en asamblea. Allí se resolverá cómo seguimos, pero en ningún momento se habló de paro”, finalizó.