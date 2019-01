Los “jóvenes emprendedores” que le hacen frente a la crisis

No es noticia decir que la situación del país no es la mejor, que estamos pasando por un momento sumamente complicado y de crisis, donde las ofertas de trabajo no abundan y la gente tiene que intentar por sus propios medios ganarse el plato de comida sin depender de un sueldo.

Una publicación en un grupo de Facebook se hizo viral, y no por poca cosa, dos jóvenes se ofrecen para armar, desarmar y limpiar la pileta a la gente “que no tenga tiempo o paciencia para hacerlo” y ya han recibido algunas ofertas y lograron armar dos piletas en los últimos días.

Lucas Lird y Naiquen Duvancel son los dos chicos que se identifican como "jóvenes con ganas de emprender" y que buscan hacerle frente a la crisis de la mejor manera, trabajando, y son un claro ejemplo de que con ganas se puede.

El armado de la pileta lo hacen por el módico precio de 300 pesos y los interesados pueden contactar a los chicos por Facebook o por teléfono al 2983640934.