Los medios argentinos se reunieron en Adepa para hacerle frente a las noticias falsas de Facebook

La red social Facebook está siendo investigada por estos días en el Reino Unido y los Estados Unidos, tras el escándalo por la filtración de datos personales que permitió a la firma Cambridge Analytica acceder a la información personal de 87 millones de usuarios. No fue lo único que despertó el alerta. Hace poco, la misma red social modificó el algoritmo de su "newsfeed": decidió bajar los contenidos de los medios profesionales, lo que afecta el derecho a la información.

Estos fueron algunos de los temas analizados por dueños y directivos de los principales medios periodísticos con presencia digital en la Argentina. Este viernes, en una reunión realizada en la sede de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), se debatió el escenario planteado por la difusión de noticias falsas, el uso indebido de contenidos de terceros o la manipulación de bases de datos, entre otras cuestiones.

Estuvieron presentes Héctor Aranda (Clarín), Luis Saguier (La Nación), Jorge Fontevecchia (Perfil), Daniel Hadad (Infobae), Agustín Vila (América), Nahuel Caputto (Adira) y Carlos de Elía (TN). Por Adepa asistieron Daniel Dessein, José Claudio Escribano, Carlos Jornet, Martín Etchevers, Pablo Deluca y Agustino Fonteveccchia.

Los editores señalaron que el contexto de la reunión no casualmente coincide con los crecientes cuestionamientos que recibe la mayor red social. "El escándalo de Facebook fue el disparador para generar la reunión. El caso específico por el uso de datos es el último eslabón de la gran crisis de Facebook", dijo a Clarín el presidente de Adepa, Daniel Dessein.

Además, se sospecha que esa información fue usada para difundir noticias falsas que podrían haber influido en procesos electorales como los que desembocaron en la elección de Donald Trump o el triunfo del Brexit. También preocupan a los editores las recientes decisiones de esa red social, como la modificación del algoritmo de su newsfeed o mecanismo para compartir noticias.

En concreto, los medios presentes acordaron formar dos comités de trabajo. El primero tendrá el foco en lo jurídico. "Estamos contactados todo el tiempo con asociaciones internacionales que tienen estrategias muy desarrolladas en estas cuestiones, como la Asociación de Diarios de Brasil (ANJ), la Asociación de Medios de España (AMI) y la News Media Association de Inglaterra", contó Dessein. "Este comité va a relevar todo eso. Qué legislación comparada tenemos, medidas judiciales, estrategias desde el punto de vista de las asociaciones", agregó.

Por ejemplo, la News Media Alliance de Estados Unidos pidió al Congreso americano eliminar los obstáculos anti trust para actuar de manera coordinada frente a las plataformas digitales. También hubo acuerdos: Google tiene muchos, sobre todo en los países europeos. Hay regulaciones, como la de datos privados que entra en vigencia en la Unión Europea el 25 de mayo. En Alemania hay una legislación estricta que implicó que Google desindexara a los contenidos de los medios de Google News y de Google Search. En España, una ley hizo que Google tomara la decisión de salir con Google News. Los diarios en Brasil, todos juntos, sacaron sus contenidos de Google News. Algunos medios individualmente, como Folha, bajaron todos sus contenidos de Facebook.

"Son medidas, señales y actitudes que queremos analizar para tener en cuenta su eventual impacto. Y alertar sobre cuestiones que nos preocupan mucho, que creemos que contaminan el ecosistema digital", señaló Dessein.

El segundo comité está orientado a contenidos y mercado. Van a hacer un gran relevamiento, a recabar antecedentes, formular propuestas, consensuar estrategias y planes de acción.

Otras cuestiones que formarán parte de la agenda de trabajo serán el rol de los productores de contenidos en la distribución de los ingresos derivados de la publicidad digital. Al respecto, en la reunión se discutió "el eventual impacto de las estrategias y las posiciones de estas plataformas que han crecido extraordinariamente en los últimos años y que afectan la viabilidad del sector periodístico tradicional", explicó el presidente de Adepa.

También se analizará la cuestión del uso de la propiedad intelectual de los sitios periodísticos y su retribución por parte de plataformas dominantes como Google y otros mega intermediarios globales.

En la reunión, se acordó un esquema de objetivos que incluirá además el intercambio con especialistas internacionales, consorcios de medios globales como la News Media Alliance, de Estados Unidos y las asociaciones de medios europeas, expertos locales en derecho de la propiedad intelectual, libertad de expresión y derecho a la información, funcionarios, legisladores y referentes jurídicos, según publicó Clarín.

El cambio de algoritmo de Facebook

A los editores de los principales medios argentinos les preocupan las recientes decisiones de Facebook, como la modificación del algoritmo de su newsfeed o mecanismo para compartir noticias. Esta red social decidió de modo unilateral bajar los contenidos de los sitios de noticias de medios profesionales y con editor responsable, asimilándolos a generadores de noticias falsas, lo que afecta el derecho a la información.

El anuncio fue dado en enero por el propio Mark Zuckerberg. Explicó que --a partir de entonces-- el muro de los usuarios le da prioridad a los contenidos publicados por familiares o amigos, en vez de las publicaciones de medios de comunicación o empresas.

"Recibimos comentarios de nuestra comunidad de que el contenido de fanpage está desplazando a los momentos personales", escribió Zuckerberg en su perfil. “Leer artículos o ver videos de manera pasiva, incluso si son de entretenimiento o informativos, quizá no sea tan bueno”, continuó y subrayó: "Queremos que las personas interactúen más con las personas".

"Hoy usamos indicadores como la cantidad de gente que reacciona o comenta publicaciones para determinar el lugar en que aparecen en la Sección de Noticias. Con esta actualización, priorizaremos publicaciones que inician conversaciones significativas entre las personas", señalaron desde la empresa a través de un comunicado de prensa.

De esta manera, cuando el usuario entra a su página, ve primero aquellas publicaciones "que fomenten la interacción", dando más importancia a las publicaciones de amigos y familiares sobre el contenido público. Desde Facebook explicaron que este cambio implica que se muestre "menos contenido público, incluidos videos y otras publicaciones de medios o empresas".