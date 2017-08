Los molineros alcanzaron un acuerdo paritario del 26% de aumento salarial

Los trabajadores molineros cerraron un acuerdo paritario que incluye un incremento salarial del 26%. Según indicó Alberto Perotti, secretario general de la filial de UOMA Tres Arroyos, “se llegó a este acuerdo que, si bien no cumplió con lo que los compañeros peticionaban, se acerca bastante. Se prorratea en tres etapas, retroactivo al 1° de julio un 12%, y luego un 7% en enero y 7% en abril, además de una suma no remunerativa de julio a diciembre”.

“Hoy recuperamos parte del poder adquisitivo perdido en el período anterior, y creemos estar acordes a lo que está ocurriendo en el sector molinero. Pedíamos un 30%, y si bien no lo alcanzamos, mejoramos bastante con la suma no remunerativa y, con lo que tenemos próximo a alcanzar, que es el presentismo”, consideró.