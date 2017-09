Los Municipales pedirían un 30% de incremento salarial

El secretario general de los Municipales, Abel Gómez, aseguró que los trabajadores “están esperando un aumento del 30%”; no obstante, reconoció que “hoy no trajimos ninguna propuesta salarial porque esperamos lo que el Ejecutivo va a proponer. Hoy tenemos una asamblea y vamos a esperar lo que la gente nos diga”.

“El Ejecutivo nos volvió a convocar para el martes, y nos vamos con un sinsabor porque esperábamos una propuesta para hoy. Pensábamos llevar una respuesta positiva a la asamblea de hoy, pero no tenemos nada concreto, ningún número claro para llevarles”, admitió Gómez.