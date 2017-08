Los padres de Marcos necesitan ayuda

Marcos Alberto Di Croce es un chico de dos años que sufre de un problema de metabolismo y está pesando 6 kilos. En estos momentos Marcos se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital de Niños de La Plata Sor María Ludovica, sus padres no tienen un lugar donde quedarse y solicitan ayuda para establecerse en la ciudad de las diagonales durante el tiempo que sea necesario, mientras avanza el tratamiento de Marquitos. La madre del niño, Noemí Vázquez, dialogó con LU 24 y dijo que “mi hijo está atravesando un momento grave, hace un mes y cuatro días estamos en La Plata, él tiene una enfermedad muy rara la cual sigue avanzando, ayer entró en terapia intensiva, no podemos estar en la habitación con él. No teníamos dónde quedarnos, no teníamos medios para movernos tampoco, nos dijeron que iban a depositar un dinero para que nosotros podamos alojarnos en algún lugar”.

Para colaborar con la causa, la mujer dejó su celular por si alguien quiere comunicarse con ella (15556493) y lo más importante, un número de cuenta del Banco Nación (5010810115260077500), a nombre de Carlos Alberto Di Croce, para quienes quieran aportar dinero.

Con una entendible angustia, Vázquez afirmó que “los alquileres acá son carísimos, no sabemos cuánto tiempo vamos a quedarnos acá, es una enfermedad grave que requiere un tratamiento largo”.

No todas las noticias son malas, ya que los padres de Marcos recibieron ayuda de algunas personas de nuestra ciudad: “Tenemos que tener paciencia, necesitamos un lugar para dormir, ayer habíamos quedado en la calle y Pity Federico nos mandó mil pesos para quedarnos estas dos noches y le agradezco mucho. El Hospital me iba a mandar 5000 pesos según me dijeron, tengo que ver si lo han depositado, hasta ahora no habíamos recibido ninguna ayuda más que de Pity con Pablo Garate, se portaron muy bien con nosotros que quedamos totalmente tirados acá”.

“Todo lo que puedan depositar bienvenido sea, necesitamos la colaboración, todo sirve así sea 10, 20 o 50 pesos. Esto nos puede llevar tres o cuatro meses más acá, a Marcos en el estado que está no lo podemos llevar a Tres Arroyos” contó Noemí Vázquez, quién tiene dos hijos más que están alejados de sus padres hace más de un mes.

“Gracias a la gente de la ciudad a la población, que es la que más nos está ayudando, en todo sentido”, finalizó.