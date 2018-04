Los periodistas reproducimos lo que nos informan

Con el cuidado que corresponde y el "chequeo" respectivo, los periodistas volcamos en nuestros medios, las noticias que llegan a las mesas de trabajo mediante llamado telefónico, un mensaje de whatsapp, o de texto. Un correo electrónico o por privado de las redes sociales somos receptores a diario de infinidad de noticias que tienen, en los que desarrollamos esta profesión de informar, un valor enorme. Todo es importante. Todo merece la consulta, llegar al núcleo del problema y si es posible, al diálogo con el protagonista principal.

Esta reflexión y a la vez información para quienes no conocen a fondo la cuestión, va dirigida a tantos que, con justa razón, rezongan de la falta de ciertas informaciones en los medios de comunicación, especialmente originadas en hechos policiales: robos, hurtos, daños, entraderas, salideras etc.

Es fácil encontrar en las redes sociales críticas al manejo de la información. Que de fulano se ocupan, porque tiene un poder adquisitivo alto, que de mengano tienen noticias porque trabaja en tal lugar etc. etc. La cuestión no es así. Al menos nosotros no elegimos de quien pasar información o no. Los trabajadores de la información, entre más noticias tenemos, más satisfechos nos sentimos de nuestra labor, y a la vez útiles. En no pocas oportunidades se ha encontrado un auto robado o se ha logrado una pista importante, tan solo a los pocos minutos que la radio dio la noticia.

En las redes sociales, concretamente en el sitio de facebook de LU24, y bajo el detalle del robo de una moto,aparece una serie de consideraciones en las que cargan contra la radio por "no dar todo lo que pasa".

LU 24 da "todo" lo que tiene corroborado, en la tarea responsable de sus redactores y ello no es más que volcar en los textos a leer en los boletines o publicar en el sitio web, lo que las propias víctimas nos hacen saber, las gacetillas de prensa de la Policía y hasta las advertencias que nos hacen de apariciones en las redes sociales. Estamos a disposición de todos, pero necesitamos la punta de la noticia.

Existen situaciones totalmente al revés: hemos hecho público acontecimientos que rozan lo policial, robos, entradas a casas, etc. y las propias víctimas nos han pedido que "levantemos la información", porque de alguna forma les afecta. No es lo mayoritario, pero existe. Hay tresarroyenses que tienen familia en otros puntos del país, o hijos estudiando en La Plata o Buenos Aires y no quieren alarmarlos.

En cuanto a difusión por parte de la Policía, las propias víctimas, hay veces que firman sus denuncias con un párrafo al final del escrito que dice "no desea difusión pública".

Si todos nos ponemos de acuerdo, tal vez lleguemos a lo que se pretende: que nada quede sin conocerse. Las víctimas están invitadas a que nos provean la información que deseen, más fotos, más videos más su propio relato. Y la Policia sabe que a diario consultamos sobre los hechos, o esperamos la llegada del informe de su parte. LU 24 no guarda ni esconde. Reiteramos: esperamos que nos informen de todo lo que deseen, con la responsabilidad que corresponde y de frente al caso.