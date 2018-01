¿Los policías pasan mucho calor en la playa? ¿Se vienen los pantalones cortos en los uniformes?

Se ha visto en muchas playas del país, policías utilizando uniformes con pantalones cortos durante el verano, por ejemplo en Mar del Plata, como se puede apreciar en la foto de portada de esta noticia.

En las playas de Claromecó los policías usan el uniforme completo, con pantalones azules largos y borcegos, trabajando, en ocasiones y sobre todo en días de mucho calor, con incomodidad.

El Jefe Departamental de Tres Arroyos, subcomisario mayor José Luis Agüero, habló con LU 24 sobre el tema y dijo que “la directiva es que use el uniforme azul completo, y pueda adquirir si lo desea el de verano, pero como no se asegura que sea destinado al Operativo Sol el año siguiente, sólo lo usan dos meses, por lo que no deciden la compra, cuyo monto sale de un plus que cobra el oficial además de su sueldo, para compra de uniformes, obviamente avalados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

Es decir que los policías que decidan utilizar el uniforme con pantalones cortos, deberían abonar una suma de dinero, con ese “plus”, que cobran para uniformes.