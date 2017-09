Los Profesionales del Hospital aclararon que no iniciaran acciones legales

La Asociación de Profesionales emitió un comunicado donde expresan su solidaridad con los médicos que se desempeñan en el Servicio de Emergencias Médicas del Centro Municipal de Salud y aclararon que no iniciaran acciones legales contra las personas que escribieron la nota mencionando dificultades en las prestaciones del servicio.

A continuación el comunicado:

“Frente a las noticias divulgadas en torno a problemas suscitados en el Servicio de Emergencias Médicas del Centro Municipal de Salud, la Asociación de Profesionales expresa su solidaridad con los médicos que se desempeñan en aquel sector.

Ello así porque conoce que los profesionales trabajan con dedicación y seriedad, debiendo manejarse en un medio que es altamente desgastante y que implica una gran responsabilidad, circunstancias que se advierten por las dificultades que habitualmente se presentan cuando se quiere contratar profesionales para cubrir adecuadamente el sector.

Esta Asociación conoce que la guardia es la puerta de entrada al sistema de salud, y por eso entiende que a menudo se planteen quejas debido a que no siempre todas las personas se sienten totalmente contenidas por el profesional que las atiende, lo que no quiere decir que éste falte a sus obligaciones profesionales.

Por último la Asociación señala que es ajena a la diagramación de la labor del servicio de Emergencias, función que le corresponde la Dirección del Hospital, y que nunca resolvió llevar adelante acciones legales contra las personas que suscribieron la nota”.