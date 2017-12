Los referentes de CampoSolar fueron distinguidos con el premio Joven Empresario Bonaerense

Los jóvenes empresarios tresarroyenses, Juan Ignacio Colombo y Tomás Podestá, referentes de la empresa CampoSolar, fueron ganadores del premio Joven Empresario Bonaerense JEFEBA en la categoría Desarrollo Productivo Regional.

LU 24 dialogó con los dos jóvenes empresarios distinguidos, en primer término dio su testimonio Tomás Podestá, quien se mostró “muy contento con este reconocimiento. Arrancamos con este emprendimiento a principio de año y ya nos habíamos presentado a nivel regional en un concurso de JEFEBA, en el cual asistimos a una entrega de premios en la localidad de Pringles hace algunos meses y se nos dio la oportunidad de participar a nivel provincial y tuvimos la suerte de salir seleccionados en esta categoría de Desarrollo Productivo”.

En tanto que Juan Ignacio Colombo dijo que “había 166 anotados, de los cuales 7 fueron los premiados, dentro de los cuales estábamos nosotros que ganamos nuestra terna. El reconocimiento está bueno, te dan ganas de seguir trabajando y está bueno aclarar que lo que gana es el emprendimiento, quizá se me mencionaba a mí pero el trabajo lo hacemos los dos en conjunto y ahora vamos a seguir trabajando, esto te llena de energía para arrancar el nuevo año con más fuerza”.

Debido a que Colombo y Podestá no pudieron viajar a recibir el premio, el mismo fue entregado a Augusto de Benedetto, de la Cámara Económica de Tres Arroyos y fue otorgado por la productora y directora de periodismo en la UAI, Jessica Ferradas, acompañada por Gastón Viani, coordinador de la Región Sudeste.

Respecto a lo que ofrece CampoSolar en nuestra ciudad y la zona, Podestá explicó que “los equipos que tenemos consisten en un tanque, una serie de aguadas móviles y una bomba sumergible, lo cual permite al productor ganadero mudar de campo o parcela junto al movimiento de ganado con mucha facilidad. Está pensado principalmente para los campos arrendados los cuales no tienen infraestructura”.

“Se pueden adaptar distintas versiones, puede ir todo montado sobre un carro que sería la unidad móvil 2.0, sería un desarrollo que vamos a estar mostrando a fin de año. Las aguadas que tenemos que ofrecer son aguadas plásticas muy prácticas de transportar y muy livianas”, agregó Podestá.

Sin dudas este tipo de premiación puede ser visto como un ejemplo para jóvenes emprendedores de nuestra ciudad: “Cualquiera que tiene ganas y dedicándole horas de trabajo puede llevar a cabo cualquier emprendimiento, es cuestión de trabajar y dedicarle tiempo. Espero que podamos seguir trayendo buenas noticias”, manifestó Colombo.

Para contactarse con CampoSolar, dieron a conocer su página web en www.camposolar.com.ar y se puede establecer contacto por Facebook también en CampoSolar.