Los Reyes, Sánchez y el Padre Roberto dejaron sus saludos al llegar al Templo del Carmen (video)

Los tres Reyes Magos, luego de adorar al Niño Jesús en el Pesebre, fueron contestando una a una las preguntas que San José les realizó, y luego, el intendente Sánchez y el Padre Roberto Buckle dejaron también el mensaje a los niños y a la comunidad reunida frente a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Melchor: “No se olviden de Dios que hoy se hace niño entre nosotros, sean buenos y solidarios”

El Rey Melchor les dio las buenas noches “a todos los niños de Tres Arroyos y familiares: tengo sus cartitas acá, y les dejo mi mensaje: es muy hermoso poder compartir esta noche, y les digo que no se olviden de Dios, que es padre bueno y los ama muchísimo, y que ustedes también amen mucho a Dios, a ese Dios que hoy se hace niño entre nosotros y nos infunde de amor y esperanza. Sean buenos, solidarios, traten de ayudar en lo que puedan, para que donde haya gente con necesidad vayan llevándole ustedes la paz y la alegría de su infancia”.

Gaspar: “Tenemos que dar gracias a Dios por celebrar la Epifanía”

Venimos muy lejos, de Oriente, que en el tiempo de Jesús era Persia, viajando mucho, donde nos conocían como Reyes Magos, y eramos astrónomos, estudiábamos el clima y todas las cosas de la vida cotidiana; hoy en dia se trata de separar la fe de la ciencia, y son cosas que tienen que ir de la mano porque la ciencia no existe sin Dios: Hoy es la fiesta de la Epifanía por lo que tenemos que dar gracias a Dios por dejarnos celebrar esta hermosa fiesta”

Baltasar pidió por la unidad y la inclusión en Argentina, y el fin de las guerras en Medio Oriente

Pedimos hoy tratar de ser personas de bien, que cada día seamos mejor persona. A nosotros y a todas las per5sonas del mundo nos interesa compartir momentos con personas con las cuales podamos confiar, personas de bien y ver qué podemos hacer para hacer cada vez más un mundo mejor, nos han dicho que amemos al prójimo como a nosotros mismos, por lo que les pedimos a los chicos de Tres Arroyos y a sus familias que sientan el alivio aquellos que han sido perjudicado por la tormenta de los últimos días y al resto de la población ser solidaria con ellos y que en cada hogar de Tres Arroyos no falte el pan ni el trabajo porque créanme que el pan y el trabajo dignifican y crean también la Paz. Para Argentina que lamentablemente la vemos separada, le pedimos al Señor que a los políticos y gobernantes apliquen políticas de inclusión, para que cada uno tenga las mismas oportunidades y ojala que asi sea; nosotros venimos de otros países y no hemos visto países que no se sale de la crisis si el pueblo no se une, en Paz y Libertad, valórenlo, por favor, valórenlo.

Venimos de Medio Oriente donde la guerra ha devastado familias y han muerto infinidad de niños y también mayores, todos inocentes, por lo que pedimos que se valore más a la vida, porque lamentablemente la guerra es un sinónimo de un desprecio a la vida.

Queremos decir que tengan un 2019 pleno de felicidad y amor y que este mundo celebre el amor. La noche va a ser larga y no podremos llegar a cada casa de cada chico, les pedimos perdón pero dejaremos en Alsina 50 los regalos para que mañana los vengan a buscar.

Sánchez: “Nuestra comunidad necesita de estos encuentros”

En una breve alocución, el intendente municipal en el atrio del Templo agradeció “al padre Roberto y a todos los que trabajan para que todos los chicos puedan ver este pesebre viviente y a los Reyes Magos”.

“Nuestra comunidad, nuestro Tres Arroyos querido necesita de estos encuentros, recién comienza el año, y más allá que la naturaleza nos ha maltratado el día primero con mucho viento, tenemos que tratar de ser solidarios, la familia, el amor, la paz y muchísimo trabajo, el que tenemos que hacer entre todos, todos somos importantes en una comunidad como Tres Arroyos”, agregó, para concluir, agradeciendo también “a la familia, a los papás, a los abuelos y a quienes acompañan a los niños en una noche de paz, en una noche de ilusión, que tiene que llegar hasta que seamos grandes también, gracias a todos por venir y que tengan un muy buen año”.

Buckle agradeció el trabajo de los organizadores y pidió “salir a buscar a Dios”

Finalizando los discursos, el padre Roberto Buckle agradeció “a todos los que han venido y a quienes han trabajado, hay muchísima gente que acompaño el proceso de estos días y ayudó para que los Reyes repartan los regalos; ustedes saben lo que han aportado, han dado tiempo”.

“Estos tres Magos que hoy nos acompañan vinieron a buscar a Dios y el mensaje es que busquemos a Dios. Todos los días salimos a buscar trabajo, a buscar a los amigos, pero no nos olvidemos de buscar a Dios, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”, concluyó el sacerdote, luego de lo cual, los Reyes leyeron las cartas que los chicos les fueron dejando al paso de la caravana, cerrando la 81a. edición del tradicional evento.