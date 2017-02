Los seis consejos de Jaime Durán Barba a los intendentes de Cambiemos de cara a las elecciones

El cuestionado gurú de la comunicación participó hoy de la cumbre de intendentes de Cambiemos. Allí estuvieron también el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Si bien la excusa de la reunión fue hablar de gestión, las entrelíneas fueron lo más destacado de la mañana y las próximas elecciones la variable principal.

Si bien el asesor ecuatoriano reconoció que “aún no llegó el cambio” después de más de un año de gestión de Cambiemos, se mostró optimista respecto a los próximos comicios. Por ello, no desaprovechó la oportunidad para hablarle a los numerosos jefes comunales del PRO, la UCR y el peronismo y darles algunos consejos.

-Trabajar en equipo: “Las elecciones del `15 tienen que ratificarse el `17. Hay una nueva opción política cambiando el país. Estoy seguro que vamos a ganar. Y hablo a través de mediciones, no de deseos. Es difícil y es perfectamente posible tener un triunfo importante y para eso tenemos que trabajar en equipo”.

- Sin mentiras: “El 40 es consciente que todavía no ha cambiado el país. No hay que mentir, porque es verdad. El 59 por ciento cree que dentro de un año la provincia va a estar mejor. Dicen que estamos mal pero apoya a Mauricio y Vidal porque esto va a estar mejor”.

-No negar la realidad opositora: “El kirchnerismo también tienen una base muy sólida. Tienen un 16 por ciento que van a apoyar a Cristina aunque se venga el mundo abajo. No podemos negar la realidad y decir que no existe. Tenemos que ver qué hacemos para ganar. Y para eso hay que trabajar”.

- Lo principal es la política: “Se habla que dependemos de la economía. La economía está mejorando en términos generales y eso es real. La inflación bajo y otros indicadores están mejorando. El cambio de la economía no iba a ser de un día a otro. El 2016 las noticias fueron malas y el 2017 serán buenas noticias. Pero las elecciones se ganan haciendo política”.

-Usar nuevas tecnologías: “Para hacer política hay que usar herramientas técnicas. Ya no hay gente obediente que hace lo que el dirigente quiere. Todos nos volvimos independientes con las nuevas tecnologías. La cultura del Twitter. La gente quiere pocas palabras”.

- Escuchar: “No existe la política vertical, la política es local. La nueva política es escuchar a la gente. Hablar con la gente. La política debe adecuarse a la sociedad que cambia”.