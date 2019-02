Los tresarroyenses que se hicieron meme y son furor en las redes sociales

Una foto de la joven pareja compuesta por los tresarroyenses Denise Sánchez y Alfredo Valerio, se ha hecho viral en las redes sociales a nivel nacional, tanto que los jóvenes se trasformaron en “meme”.

La foto y la situación es por demás cómica. La imagen fue tomada en la Cacho Fest de Claromecó y según cuenta Denise a LU 24, ella le estaba cantando una de las canciones que sonaba en el momento a su novio, Alfredo. Alguien capturó el momento y la foto recorrió las redes sociales con muchísima velocidad, sobre todo Twitter, teniendo una amplia repercusión:

POSTA RAPEAS? HACES RUIDITOS CON LA BOCA TAMBIÉN? COMO SE DICE? BIT BOX NO? SABES ALGUNO DE IACHO? YO MIRABA EL QUINTO, FUISTE ALGUNA VEZ? CONOCES A DUKI? WOW QUE COPADO, YO ESCUCHABA PORTA CUANDO ERA CHICA, ME GUSTA EL RAP, TENEMOS QUE IR A UNA COMPE JUNTOS pic.twitter.com/TdOxz4moVi

la verdad que sos re copado no como mi ex que era un pelotudo encima bailas re bien y tenes alto estilo no como mi ex q lo vestia la vieja jaja mira ese de alla se parece a mi ex jaja para que te hagas una idea encima cogia re mal mi ex pic.twitter.com/i0p4D6N8g6

— cuca pero no kuka (@porongoide) 5 de febrero de 2019