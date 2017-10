Los vecinos llegan empatados a la última fecha: Huracán y Quilmes punteros

La penúltima fecha del fútbol local de Primera dejó dos punteros: Huracán y Quilmes llegan en igualdad a la última fecha.

En Gonzales Chaves Huracán Ciclista cayó con Quilmes 1 a 0, con el gol de Di Croce. En Tercera triunfo del globo 3 a 2.

El Nacional le ganó en su cancha a Echegoyen y los mandó al descenso. El triunfo del decano fue por 3 a 0 con goles de Silva por dos y Gutiérrez. En Tercera triunfo de la visita 3 a 2.

Huracán e Independencia empataron 3 a 3 con goles del globo Ciccioli, Sánchez y Vanniwenhoven, para el ventarrón Marcelo Gilsbert y Duguini. Se fueron expulsados Ruso del local y Pérez de la visita. En Tercera triunfo del globo 2 a 0.

En Indio Rico Boca tuvo un resonante triunfo ante Once Corazones: le ganó 2 a 1 con goles de Armesto de penal y Farías, Maciel San Román para el local. En Tercera triunfo de Once 5 a 1.

Colegiales le ganó a Unión 1 a 0 con gol de Elorza. Se fue expulsado Rodríguez del escolar y en Tercera triunfo del tatengue 2 a 0

Posiciones de Primera

Huracán y Quilmes 16, Independencia 14, Colegiales 13, Unión 12, El Nacional 11, Once Corazones 10, Ciclista 7, Boca 5, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera

Huracán 22, Once Corazones 19, Unión 16, El Nacional 12, Boca 10, Quilmes 9, Colegiales y Echegoyen 5, Independencia 4, Ciclista 3.

Promedios

Once Corazones 2.117, Huracán 1.980, Unión 1.647, Independencia 1.607, Quilmes 1.372, El Nacional 1.215, Colegiales 1.171, Ciclista 1.078, Boca 1.028, Echegoyen 0,882.

Próxima fecha última

Unión vs Huracán, Once Corazones vs Colegiales, Boca vs Echegoyen, Independencia vs Ciclista y Quilmes vs El Nacional.