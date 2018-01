LU 24 habló con el artista callejero que escribió el “esqueleto” de Claromecó

En la tarde de ayer había generado incertidumbre que en el reconocido edificio de Claromecó, el “esqueleto”, una persona se encontrara pintando en lo más alto de la construcción la frase “Dimool 32”.

Sin dudas también generó curiosidad por saber quién era el autor del grafiti, tal es así que la noticia se transformó en la más leída de ayer en LU 24.

Hoy, nuestra emisora dio con el joven y brindó una entrevista en la que contó esta hazaña. Se llama Diego Lorenzo vive en nuestra ciudad, es artista callejero, contó que está dando sus primeros pasos como tatuador, y además que estudia en Mar del Plata Ilustración.

Dijo que la idea surgió hace 4 años cuando subió con sus amigos y le gustó el lugar para pintar. “Vi que era peligroso pero en ese momento no parecía tanto así, pero cuando subí me di cuenta que estaba más deteriorado que antes. Pero lo quería hacer y lo necesita, más que nada por mí, es mi pasión y es mi espíritu y me llena a mí”.

En cuanto el significado de la frase dijo que esa es su nombre artístico: “Todos los grafiteros tenemos un nombre artístico para identificarnos entre nosotros”, aseguró.