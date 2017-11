Lucaioli se presenta a un concurso de acreedores para preservar el empleo de más de 550 familias

La Casa Humberto Lucaioli SA-Saturno Hogar SA anunció hoy de manera oficial que “se ha hecho efectiva la presentación del concurso preventivo de acreedores”.

La firma bahiense emitió un comunicado de prensa en el que justifica el hecho con “la firme decisión de continuar en marcha y preservar la fuente de trabajo de más de 550 familias”.

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial regulado por el Derecho concursal que tiene lugar cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca tanto las situaciones de quiebra como las de suspensión de pagos.

Cuando el fallido o deudor se encuentra declarado judicialmente en concurso, se procede a realizar un procedimiento concursal, en el cual se examina si el deudor puede atender a parte de la deuda con su patrimonio a las obligaciones de pago pendientes.

El comunicado oficial:

“Durante más de 56 años el GRUPO ECONOMICO LUCAIOLI, dedicada a la comercialización y distribución de artículos para el hogar, ha cumplido en forma ininterrumpida con cada una de sus obligaciones tanto a empleados, clientes, proveedores, bancos, organismos municipales, provinciales y nacionales.

La empresa logro sortear la crisis del año 2001/2002 sin desvinculaciones de personal. Desde el inicio del año 2014 se ha visto inmersa en una situación económica y financiera compleja, afectada también por cuestiones coyunturales que no se han podido sortear a pesar de innumerables esfuerzos y aportes de capital de los accionistas. No obstante las acciones tomadas, no se ha logrado revertir los quebrantos operativos de los últimos 3 años.

Ante este escenario y con la firme decisión de continuar en marcha y preservar la fuente de trabajo de más de 550 familias, el día 22 de noviembre de 2017, se ha hecho efectiva la presentación del concurso preventivo de acreedores para garantizar la viabilidad de la compañía, asegurar el funcionamiento de su operatoria comercial y de abastecimiento.

Ante la situación descripta el directorio continuara con su compromiso de realizar los mayores esfuerzos para, dentro del marco concursal actual, cumplir con absolutamente todos sus compromisos, privilegiando la deuda laboral por indemnizaciones, dentro del marco legal”.