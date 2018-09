Lucas Carrozzi jura como concejal y se trata la extensión de la zona recreativa de Dunamar

En la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, que comenzará a las 19:30, se producirá la jura como edil del vecinalista Lucas Matías Carrozzi, ante el pedido de licencia de Guillermo Salim (ocupa el cargo de intendente) y Damián Palla.

En el orden del día, compuesto por 38 puntos, se destaca el proyecto de Cambiemos para ampliar la zona recreativa en Dunamar, desde el final de Barlovento hasta la bajada, propiciando que no circulen vehículos en esa zona y que se oriente el tránsito en un único sentido, hacia Reta, reduciendo los inconvenientes en el lugar.

También se abordará destinar una manzana para un espacio público o plazoleta propuesto por los Scouts de Claromecó.

No se trata la derogación de la ordenanza de frente costero

Finalmente no se tratará este jueves la derogación de la ordenanza número 5981, sobre el frente costero, porque el despacho quedó firmado en minoría. Solamente lo rubricaron los ediles Sebastián Suhit, Tatiana Lescano, Daiana De Grazia y Roberto Fabiano.

En consecuencia, debe esperar dos sesiones para que se aborde en el recinto.

