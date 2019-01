Lucas Stornini pasó por “Esto es Historia”

“La pasión por la radio la llevo desde que desde nací y hoy estoy pudiéndola desarrollar”, dijo Lucas Stornini en el transcurso del programa “Esto es Historia”, ocasión en que hizo referencia a su historia familiar y personal.

Ciego de nacimiento explicó de manera muy clara que se trata de una cuestión genética irreversible y que afecta a otro integrante de la familia y es una amenaza potencial para otros descendientes.

La familia Stornini, del distrito de San Cayetano, tiene actividades agropecuarias, situación que determinó que su proceso escolar se iniciara en el Jardín de infantes de Ochandio.

Esta etapa es recordada por Lucas con un cariño muy particular.

Posteriormente cursó sus estudios en la escuela especial 502 y también participó de un proceso de integración, experiencias que merecieron diversas consideraciones por parte del entrevistado.

Recordó sus simulaciones de actividades radiales con familiares y amigos. “Era insoportable”, dijo.

La apertura de la carrera de locutor en nuestro medio abrió la posibilidad de cursarla, no sin antes atravesar una prueba de admisión.

Habló de su ingreso y también de la prueba de egreso, ambas ocasiones bajo la evaluación de la locutora María Esther Sánchez.

Ya con el título habilitante decidió desarrollar su profesión, por lo que conduce un programa en una emisora de FM de nuestro medio, contando con la colaboración de la señora Mabel Santos, reconocida profesional del medio.

El programa se había iniciado recordando palabras pronunciadas por Miguel San Román cuando en 2008 ocupaba Inspección general de la comuna, respecto a situaciones que se producían en el control del estacionamiento medido y el tránsito de camiones en la zona urbana.

En la segunda parte se irradió un fragmento del programa Mano a mano con vos, que conducía Néstor Chalde en horas de la noche. En este caso el fragmento corresponde a 1976.

Posteriormente se leyó parte de la historia del Hotel Plaza, que se inauguró el 4 de noviembre de 1928.

Luego se habló sobre proyectos y anuncios frustrados en materia turística, mencionándose varios de ellos y se los acompañó con apreciaciones del presidente de CROSETUR, y del ex concejal radical José María Marcolongo.

En el segmento deportivo se hizo referencia a un boletín informativo que muchas décadas atrás publicaba el Club Huracán.

En el número 102 correspondiente al período febrero-junio de 1954 se hacía un homenaje a Juan B. Istilart reproduciendo los conceptos del presidente de la institución Mauricio Steinberg cuando se inauguró un monolito erigido en el campo de deportes en junio de 1935.

El texto se incluía como homenaje a Istilart al cumplirse 20 años de su fallecimiento.

Se escucharon goles de Huracán contra tres equipos foráneos; de un partido entre Boca Juniors y Quilmes; el empate en 1999 de Huracán y Quilmes, mientras que Alberto Deramo recordó la presencia en Tres Arroyos del primer equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata que era derrotado por la selección local por 3 a 0 en 1923.

Se recordaron los finales de una pelea de Juan Manuel Zúñiga con Abraham Valenzuela, en nuestra ciudad y la final del encuentro de básquet en que la selección local vencía a Punta Alta se pasaba a una nueva instancia de una preselección provincial.

Se anunció para el sábado próximo un programa especial que incluirá entre otras cosas una recordación de los crímenes y hechos delictivos más emblemáticos de Tres Arroyos.

También la irradiación de un documental de los primeros 60 años de la historia de Club Atlético Boca Juniors, hasta la presidencia de Alberto J. Armando.