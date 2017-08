Lucero Maldonado bailó en la apertura de ShowMatch del año pasado

Vive en Buenos Aires, pero en estas vacaciones en su pasó por la ciudad, LU 24 entrevistó a Lucero Maldonado, la bailarina tresarroyense que el año pasado participó de la apertura de ShowMatch.

Al respecto expresó: “Fue algo muy repentino cuando me enteré que nos convocaron a mí y a mis compañeros de baile, yo arranqué baile en la escuela de danza de Hugo y Lolo que son los jefes de coach de ShowMatch, había una convocatoria para nosotros bailarines estar en la apertura, en la última coreografía del final en el que aparecíamos con pulseras led y con eso terminaba la apertura”.

“Cuando apareció mi nombre en cartelera no sabía qué hacer, fue una emoción increíble estar ahí, yo desde chica soñaba con bailar ahí, aunque sea una partecita muy pequeña y de verdad fue una experiencia única”, agregó.

Sobre sus comienzos contó: “Soy bailarina, recibida con título, bailo desde los 7 años y hago teatro desde los 7 también”, asimismo sobre su presente manifestó: “Estudio Licenciatura en Actuación, es una carrera que dura 5 años con tesis, con proyectos de posgrados, estoy haciendo baile en la academia que mencione anteriormente, estuve en la academia de Laura Fidalgo, ahora estoy en una obra de teatro, y de a poco me voy metiendo en el círculo, es algo difícil pero yo creo que de a poco con perseverancia voy a llegar”, finalizó.