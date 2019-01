Lucero Maldonado en Claromecó

La actriz y bailarina tresarroyense, Lucero Maldonado, quien vive en Buenos Aires y además hace dos años bailó en la apertura de ShowMatch, se encuentra veraneando en Claromecó y charló con el móvil de LU 24 sobre su trabajo.

Contó que brinda clases de baile en el Parador Kuyem y que está muy contenta haciendo lo que le gusta. “La gente se divierte mucho y hay gente que va a ver”, dijo.

Habló de su pasó por el exitoso programa de Marcelo Tinelli: “Cuando me enteré que iba a bailar no se lo quise contar a nadie porque me lo quise guardar para mí. Unos días antes, a la única persona que se lo había contado era a mi mamá, porque para mí era todo muy nuevo, tenía nervios, mucha ansiedad. Después se enteraron todos en Tres Arroyos y la gente me felicitaba”.

El año pasado en teatro realizó una comedia en la calle Corriente y además bailó en una velada de fin de año, en el teatro Apolo. “Fue una experiencia muy linda también y metiéndome de a poco en lo que me gusta y lo que hice toda mi vida, contenta”, expresó.

Finalmente adelantó que este año en Tres Arroyos estará dando clases de teatro en febrero y marzo y luego volverá a Capital Federal.