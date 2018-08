Lucía Gardey calificó de “lamentable” la reacción de vecinos de Villa Italia por las castraciones

La directora de Bromatología municipal, Lucía Gardey, calificó como “lamentable” la reacción de residentes en la zona de Villa Italia que agredieron al equipo que realizaba castraciones y vacunación de canes en la mañana de este viernes, y que obligó a la inmediata suspensión del operativo. “Volveremos al esquema tradicional, en el Centro de Zoonosis. La que se intentó implementar era una prueba piloto para ver qué respuesta teníamos de la gente si organizábamos un sistema rotativo por los barrios. Pero ocurrió esto que es lamentable, porque hay quienes no entienden que castrar es hacer salud pública. Estas cuatro perritas jóvenes que quedaron sin castrar nos van a dejar en un año 80 nuevos perros, y en dos años 200 perros callejeros más, y esto es injusto con el perro y con los vecinos”, sostuvo Gardey.

La funcionaria advirtió que “el perro tiene que tener un dueño responsable, que no lo deje suelto, que se ocupe de su atención, y nosotros merecemos, como agentes de salud, un mínimo de colaboración de la población. Pero hay gente que no entiende que pone en riesgo la salud de los demás. Pero además nosotros somos autoridad de aplicación de una ley provincial que indica que los municipios deben llevar adelante todas las acciones tendientes a equiparar la cantidad de perros con la de tenedores responsables. Y en ese contexto, tenemos una ordenanza que nos habilita a castrar a los perros que se encuentren en la vía pública sin identificación de sus dueños. Quien no quiere que su perro sea castrado, tiene que identificarlo, colocándole un chip y haciéndose cargo del comportamiento del animal y de su decisión de tenerlo”.

Gardey descartó que por el momento se vaya a efectuar alguna denuncia penal por el tema, pero reconoció que por seguridad de quienes intervienen en estos operativos, volverán al Centro de Zoonosis. “Yo hablé con la policía, pero no vi que pudiera prosperar alguna denuncia. Así que decidimos suspender esta modalidad porque las chicas que están trabajando en esto, que no es fácil, no merecen estas agresiones”, concluyó.