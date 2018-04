Lucía Rodríguez: “Este despido no depende del Ministerio”

La responsable de la Oficina local de Desarrollo Social de la Nación, Lucía Rodríguez, aclaró que el despido de la responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad en la ciudad, Valeria Barrere, no depende del Ministerio al que ella responde.

Rodríguez inicialmente aclaró que su ausencia ayer en la reunión de la Comisión de Familia en el concejo Deliberante se debió a un viaje imprevisto que efectuó a Capital Federal, con el fin de dar tratamiento al despido de Barrere en la ciudad.

“Yo dijo que iba a ir a la reunión porque fui invitada, pero el lunes nos notificamos de esta lista de despedidos y llamé al Concejo y avisé que no iba y me fui a Buenos Aires. Quiero aclarar que este despido no depende del Ministerio, solo estamos compartiendo edificio. Obvio que nos afecta y nos duele, y el despido motivó el viaje. Es un personal que dependió del ministerio siempre, pero de otra área, del CDR, pero desde el año pasado en septiembre por decreto se pasó a la Secretaría General de la Presidencia, pero se conservaron los lugares en las oficinas donde estaban, pero nosotros no tomamos ninguna decisión sobre eso”, aclaró Rodríguez.

Prosiguió su relato alegando que “lo que sé es por los medios. Confirmación oficial no la tengo. Tengo entendido que el Director Nacional de esa área, pero no lo sé. Tengo entendido que incluso renunció el también después de esto. La semana pasada se dijo que esto se cerraba, yo tenía la seguridad de que no, pero a encontrarnos con un despido, vuelve a la órbita del Estado nacional y vuelve el tema de que esto se termina, con lo cual me pareció que había que cuidar la integridad de quienes están bajo mi responsabilidad, me fui y asumiendo las consecuencias de no haber ido a la reunión de comisión, y notificando que iba a la comisión siguiente. La semana entrante iré si me reciben”, aclaró.

Reiteró que no tiene injerencia en la cuestión, “estamos tratando por fuera del ministerio de obtener respuestas y acompañar la situación. En cuanto a los planes sociales que fueron dados de baja en la ciudad indicó que se trata de planes que se dejaron sin efecto desde la provincia, “había hablado con el municipio que esto se venía sabiendo, porque es algo que afecta a la ciudad tratamos de dar respuesta; hablamos de generar reuniones para dar una mano en lo que se pueda. Quizás, no son áreas nuestras, pero está la voluntad de trabajarlo”.

En cuanto a qué pasará con las pensiones por discapacidad que estaban tramitándose en la ciudad, indicó: “está dentro de la información que no manejamos. No solo es reincorporar una persona, sino todo el trabajo que se venía haciendo. Todos estamos preocupados por la misma situación y vamos interviniendo como podemos y haremos todo lo posible”, se comprometió.