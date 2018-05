Lucía Rodríguez fue al Concejo y recibió reclamos de transparencia

El “affaire” Teresa, la mujer sindicada como ‘puntera’ que obtuvo elementos para la población de Reta, volvió al Concejo Deliberante y esta vez impactó en la reunión de la Comisión de Acción Social con Lucía Rodríguez, referente de la oficina local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que finalmente pudo concurrir a la convocatoria realizada días pasados.

Rodríguez admitió no conocer a la turista de Reta con vínculos con la cartera cuya dependencia local conduce –cuestión que sí reconoció el presidente del Concejo, Matías Meo Guzmán- pero aseguró estar al tanto de la llegada de mercadería del Ministerio a Reta, sin que pasara por su control. También dijo estar en conocimiento de casos similares en Tres Arroyos.

Increpada con vehemencia sobre todo por Francisco Aramberri (MV), Julio Federico (FR) – “desde mañana te empiezo a mandar a las más de cincuenta personas que atiendo por día”, le dijo Pity- y Martín Garrido (UC), quien mencionó que la oficina es “un polirrubro que no tiene nada”, Rodríguez defendió las ayudas que brinda en varios aspectos y en otros tuvo que reconocer que los cambios en los programas nacionales todavía generan incertidumbre.

En tal sentido, Mercedes Moreno –presidenta de la Comisión- advirtió que “lo que más nos preocupaba era el tema de pensiones, por lo sucedido cuando se desarmó la atención a nivel local con el despido de Valeria Barrere, y sobre eso todavía no se sabe bien qué va a pasar. Por otra parte, otros programas pasaron a Anses, que no tiene equipo de profesionales para el seguimiento y el asesoramiento sino que únicamente realiza trámites”.

Sobre los planteos vinculados a la ayuda social, Moreno advirtió que “si la idea es darle menos ayuda a personas y más a las ONG, en el marco de la institucionalidad y la transparencia que corresponde, la dependencia local debería ejercer un control”.

Finalmente, y ante el evidente consenso que hubo en los reclamos planteados a Rodríguez entre el vecinalismo y el interbloque peronista, la concejala del Frente para la Victoria aseguró que “con el gobierno vecinalista hubo un trabajo articulado durante mis cinco años de gestión al frente de la oficina local del Ministerio, y todos conocemos la problemática”.