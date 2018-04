Lucía Rodríguez negó el cierre de la dependencia de Desarrollo Social de Nación

La titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Tres Arroyos, Lucía Rodríguez, negó haber recibido algún ofrecimiento de pase a otra dependencia y desmintió las versiones de cierre de la oficina regional que encabeza y que alcanza a seis municipios. Indicó que estará presente en la reunión de la Comisión de Familia del Concejo, el martes próximo, y consideró que “es muy sano en cuestiones democráticas institucionales que el órgano legislativo cite a quienes estamos en el Ejecutivo".

Asimismo, admitió que en la restructuración de áreas y programas “hubo algunas demoras lógicas pero no se dejó a nadie fuera de los programas ni sin cobertura. Un ejemplo de estos cambios en lo operativo, con los que uno puede estar o no de acuerdo, es el Programa Argentina Trabaja, que casi no tiene beneficiarios en Tres Arroyos pero sí unos 80 en Gonzales Chaves, que en menos de 15 días resolvieron los trámites necesarios y siguen estudiando y en los talleres operativos, sin dejar de cobrar el beneficio”.

Con respecto al Monotributo Social, aseguró que se espera la puesta en marcha de su pase a Anses, pero los beneficiarios sólo tendrán una modificación en el lugar de gestión, al tiempo que sostuvo que se siguen tramitando pensiones por discapacidad, algo demoradas por el cambio a la órbita de la Agencia Nacional de Pensiones.