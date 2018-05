Lucido reconocimiento a la labor de la Chacra de Barrow en su aniversario

Con las palabras del director de la entidad, Ingeniero Carlos Bertucci, dio inicio el Acto Central del 95° aniversario de la Chacra Experimental Integrada Barrow, con una breve reseña de los inicios de la entidad, “surgida a iniciativa de productores locales y con el apoyo de la cooperativa de seguros La Previsión, en 1923, la que dependía en principio del Ministerio de Obras Públicas, luego fue Asuntos Agrarios y ahora el Ministerio de Agroindustria, con quien se renovó a fines del año pasado el convenio con el INTA, el que se reforzó en 1992, cuando la Chacra se integra al CERBAS Buenos Aires Sur, siempre con el compromiso su gente, los que están ahora y los que formaron parte de su personal”.

“Durante los últimos 49 años, se cuenta con el aporte de diversas entidades que formaron la Asociación Cooperadora y luego del Consejo Asesor, cuyos integrantes realizan un valioso aporte con los representantes de las instituciones que lo integran; vaya nuestro sincero agradecimiento”, agregó.

Presente y futuro

“Cerramos un quinquenio con el invalorable aporte del personal, y se han presentado unos 163 artículos en la Revista Agro Barrow, presencia en el canal local CELTA TV, publicaciones en la página web de la chacra, se ha participado en la publicación de libros o aporte para los mismos, capacitaciones, con jornadas, cursos, charlas y visitas a la Experimental, con 204 actividades fuera y 445 en la entidad, llegando a unas 30 mil personas, entre jóvenes productores y profesionales, integrados también al Consejo Asesor”, remarcó.

“En el segundo semestre trabajaremos ene l armado de proyectos a realizar en lso próximos años y convocaremos para que nos digan las tecnologías que necesitan, priorizando la conservación de recursos naturales, cambio climático, agricultura de precisión, entre otros, son las demandas que con la visión prospectiva de los profesionales propondremos acciones pensando siempre en el futuro, eso es lo que hizo en un principio la chacra de La Previsión”, referenció Bertucci.

En el tramo final de su alocución, agradeció “a todo el personal que ha trabajado fuertemente para que esta reunión se lleve a cabo y que todos ustedes se vayan contentos; hoy es un dia de festejo para todos nosotros pero que a partir de mañana empezaremos a trabajar para llegar luego al centenario con el mismo reconocimiento que hoy tenemos”.

Miguel Gargaglione: “Celebramos el trabajo ininterrumpido en la región”

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, representando a la región de influencia de la Experimental, expresó: “Cumplir noventa y cinco años no es poca cosa, han pasado muchos integrantes, muchos gobiernos y estamos hoy celebrando un trabajo ininterrumpido en una amplia región que favorece no solo a San Cayetano sino a otros distritos, y la Chacra estuvo presente siempre en mejorar el aspecto científico que hace a nuestra producción primaria, que tan bien nos hace quedar no solo a nivel provincia, y a nivel nacional sino a nivel internacional”.

Ezcurdia, Director del CERBAS: “Se deben resaltar los logros”

“Hoy es un día muy particular porque no es importante la edad que se cumple sino como se llega, es muy importante porque es un ejemplo que necesita la sociedad en un momento particular del país, nos toca gestionar desde el estado en lo que es la complementación pero para que eso se cumpla debe haber algo en común como es la Chacra de Barrow”, dijo Esteban Eduardo Ezcurdia, director del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA.

“Las cosas, en todo orden de la vida no son solo de una parte ni en la pareja ni en el trabajo, y a veces en la responsabilidad y el compromiso no se detiene a pensar lo que han logrado, ya que hay que mantenerlo , por lo que va mi reconocimiento y a mi circunstancialmente me toca conducir el CERBAS y el dia que deje mi función voy a recordar a la Chacra, que es referente en clima, en laboratorio de calidad de trigo, esto es muy rico porque es lo que necesita ver la sociedad, que es hacer un alto en el camino de trabajo para ver los logros; tenemos la riqueza del trabajo y de lo humano y eso es invalorable”, reflexionó.

“Srodek: La Chacra es el ejemplo de trayectoria y esfuerzo conjunto”

El Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Jorge Srodek, trajo los saludos de la gobernadora María Eugenia Vidal y también del Ministro Sarquís. “quien tenía planeado venir pero se complicó a último momento”, e inició su discurso afirmando “es un gusto, somos unos cuántos, no solo por lo que significan estos 95 años de la Experimental, que se dan junto en la Semana del Trigo; esta tarde daremos una charla con Miguel Tezanos Pinto y Eduardo Soto en Coronel Suarez y mañana en Bahía Blanca”.

Respecto a la perspectiva para la campaña triguera, Srodek dijo que “en poco tiempo recorrimos un camino muy largo, y el año pasado terminamos con una producción de 18 millones de toneladas, y este año rondaran las 20, pero cuando uno habla de trigo habla de la Chacra de Barrow, estamos en el lugar adecuado, ya que para nosotros significa un ejemplo de cómo se vinculan los distintos estamentos del Estado, en la parte institucional y la inserción en el medio local, hoy con la articulación de los diferentes lugares, y esta chacra es un ejemplo de esto”, agregó.

“Es nuestro continuo lugar de encuentro con los productores, tenemos varios programas de mejoramiento genético en distintas variedades del cultivo y ahora también en avena; tratamos que todo lo que tenga que ver con la Provincia se haga de manera articulada; esta chacra no es la única, también la de Patagones, trabaja con todo el programa de Pro Huerta.”, resaltó.

“Acá, en esta Chacra por lo que me cuentan, en los últimos años interactuó con más de 30 mil productores, es un número importante y lo tenemos que valorar; nuestro ministerio marca el sendero de actividades, y es un tranquilidad que lo lleve también adelante el INTA, tenemos 14 chacras, cubrimos 6 mil hectáreas, distribuidas bien en toda la provincia; hay más de ciento veinte personas relacionadas en el Ministerio de Agroindustria donde se decodifican las tecnologías que pueda tener un lugar sofisticado, para que cada productor pueda tener un lugar de acceso para entender y adaptar la misma, lo que lleva a conseguir confianza y remar, y se hace a través de la tarea de las Cooperadoras, en un trabajo conjunto con los dirigentes de la Chacra con el INTA y Agroindustria; es un ejemplo, creemos en este proceso de transformación que está en inicio, las cosas no son sencillas, cada uno tiene que ser consciente de dónde venimos, y que todos tenemos que estar juntos en la reconstrucción de un país que viene de muchísimos años de manejos errados, con muchas complicaciones”, analizó.

“Creo que el sector agropecuario es privilegiado más allá de clima o de los precios internacionales, con caminos que son allanados, cada dia hay un trámite menos para hacer porque estamos en la idea de desburocratizar al campo, y tenemos que estar todos juntos, tomarlo en serio, el campo tiene muy buenos precios internacionales, con menos trabas para exportar”, sostuvo.

“Tenemos la responsabilidad como campo bonaerense como campo argentino de sacar este país adelante, pero dejando la criticas de lado, ver las necesidades y mirar dos veces antes de sacar alguna crítica; el campo tiene mucho para dar, somos un grupo de dirigentes agropecuarios , tenemos la importante participación de los grupos CREA o de AAPRESID, sabemos que el campo es el motor de la economía , y desde el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal hemos decidido “no aflojar un tranco de pollo” y producir todos juntos; 95 años es un montón y tenemos que tomar como ejemplo de lo que es la trayectoria y el esfuerzo, les pido que sean conscientes de la patriada que tenemos que hacer todos nosotros, como sector agropecuario sabemos lo que es superar los malos momentos y ahora nos toca superar un momento difícil como país como región y como ciudadanos; es un orgullo estar acá”, concluyó.

Juan Balbín y la nueva mirada del INTA

“Es un día distinto, opté por venir en medio de compromisos contraídos para entender un montón de realidades y planteos en territorio”, dijo el titular del INTA, Juan Balbín.

“Queremos generar los tiempos y momentos para repensar en los próximos seis meses; tenemos ciento treinta programas en marcha, algunos que no tenían el foco, y por ello estamos trabajando desde enero para ver como organizamos el INTA, tengo mucha confianza en lo que se hace, hay muchísima gente que pone todo en este trabajo para realizar un trabajo interesante, es una construcción en conjunto que está generando hábitos que son importantes”, expresó.

“Queremos potenciar estos noventa proyectos, con líneas estratégicas, programas de investigación, y si la parte privada acepta y se da cuenta lo va a conseguir, y ahora, con la aparición de nuevas plagas, se vuelve al INTA. Vamos a dejar proyectos para esa vanguardia que viene, lo que está contemplado en quince o veinte proyectos que tendrán ese foco, y el resto va a estar enfocado en como trabajamos en la solución de problemas, en toda la agroindustria. Vamos a ver como lo detectamos; pretendemos que todos los centros y las regionales definan primero en sus consejos, se identifiquen con una temática y sean referentes, con una territorialidad muy fuerte; tenemos que ser muy profundos y con pocos temas que generen impacto: hay un trabajo serio en el enfoque que se va a dar y me parece que la oportunidad es única; veo la posibilidad de lo que estamos produciendo y nos emociona”, manifestó.

“El domingo estaremos asesorando en Jujuy a los ministros de agricultura del G-20 y enfocaremos tres temas y se produce una oportunidad única hacia futuro y queremos que sea tomado como una herramienta de regulamiento, y se generan barreras respecto a la transgénesis, por lo que apostaremos por ese lado”, afirmó.

“Estaremos abordando también el tema del cambio climático y la salubridad de los suelos, para que se reduzca el uso de insumos y el impacto ambiental porque habrá presión sobre los sistemas si en 2020 se incrementa la población; estamos trabajando junto al Jefe de Gabinete, y poder ser parte de la discusión de los temas que se agregaran junto a institutos parecidos a nivel mundial serán parte luego de la reunión de ministros del G-20”, relató.

“Es importante que la sociedad sepa y valore el esfuerzo de estos 95 años en una sociedad pública-pública desde hace sesenta años, y tenemos que hacer un trabajo de docencia hacia la comunidad por los aportes que ha generado el INTA en estos años y en los distintos cambios, y como hemos reaccionado a esos cambios, dar un poco de tranquilidad con el rumbo claro y los objetivos que son dar soluciones y apoyo a una industria que hoy nos necesita, y cuando vemos la dispersión que tiene INTA vemos que tiene una demanda en temas complejos, por la diversidad que tiene el país, en eso estamos y en eso vamos”, concluyó.

Luego de los discursos, se entregaron placas alusivas en relación al Aniversario, y se reconoció a Mauricio Capristo y José Massigoge, por 20 años de labor, y a otros integrantes que llegaron a 25, 30 y 40 años, Sandra Rey Huertas, Liliana Wehrhahne, Oscar Gómez, Horacio Forján y Oscar Wehrhahne.