Lucio Barroca emigra a Comodoro Rivadavia para jugar el Federal B

Huracán de Comodoro Rivadavia se prepara para afrontar una nueva temporada en el Torneo Federal B, para eso el Globo del sur se reforzó con varios jugadores, uno de ellos es el tresarroyense Lucio Barroca, quién vestirá la camiseta del Globo de Comodoro Rivadavia en los próximos días. LU 24 dialogó con Barroca antes de que emigre hacia el sur “ayer fue el partido de despedida con Once Corazones, finalmente hoy me voy a Comodoro Rivadavia por la noche, terminando de armar los bolsos, voy a ver con que me encuentro, es un lindo club, una linda oportunidad” sostuvo el ex volante del Globo tresarroyense, al tiempo que agregó que “voy a estar hasta que termine el Federal B, mediados de noviembre diciembre, debutamos el 16 de julio contra la CAI de visitante, falta muy poquito, vamos con la mejor”.

Respecto a su ahora ex club, Barroca dijo lo siguiente: “Huracán es mi casa, desde los 5 años juego en el club, cada vez que vengo me reciben con las puertas abiertas, tengo muchos amigos en el club, el grupo que se ha formado ahora en el Globo es muy lindo, nadie se quiere ir de ahí, yo creo que todos quieren estar ahí, pero ahora se me dio esta posibilidad y bueno no lo dudé”.