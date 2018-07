Luego de difundirse el video de menores agrediéndose en la Plaza San Martín, intervino el Servicio Local

Las profesionales que se desempeñan en el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Fernanda Alvarado y Rocío Fernández, aseguraron que desde el área se tomó intervención tras la denuncia realizada por uno de los padres de las menores que protagonizaran un video, en el que se podía observar a dos adolescentes agrediéndose físicamente.

Alvarado, indicó al respecto: “Desde el Servicio, con estas situaciones y con estas adolescentes nos toca intervenir en pos de resguardar. Nosotros no tenemos la función de dar cuenta de la justicia ni intervenir desde lo judicial, pero sí de resguardar, porque entendemos que alguien que se expresa de modo tan violento está atravesando una situación que lo provoque más allá de ser filmado, como otro elemento más que nos trae esta situación. Por ello, en casos como estos, citamos a las familias; los niños y los tratamos de escuchar y tratamos de garantizar que tengan un espacio terapéutico para elaborar esto que les sucede y expresan”.

La profesional remarcó que “pareciera además que nos es más llamativo por una cuestión de género y nos preguntamos más cosas porque son las chicas las que están peleando y no los chicos. Pero también está la cuestión de la visibilización o la mediatización, donde lo importante es mostrar más allá del hecho de la violencia en sí. Hay ciertos testigos en escena que están para mostrar lo que sucede y arengan, y esto es trabajable. Está en el marco de lo que sucede en el momento con los adolescentes donde aparece el goce en mostrar la escena donde soy más poderoso que el otro y golpeo. Hemos citado a las familias y a los chicos y los hemos escuchado”.

Rocío Fernández en tanto, destacó la importancia de “poder preguntarnos también que es lo que nos agrupa, porque son situaciones que no las desarrollan solos, porque los que pegan son dos, pero atrás hay más; hay que preguntarse qué es lo que los convoca a reunirse a través de eso y no de otra cosa, también son chicos que están institucionalizados, y poder mirarlos más allá de lo que ellos nos muestran”.

Las profesionales hicieron hincapié en que no en todos los casos se interviene del mismo modo, ya que no en todos hay denuncia. “Más allá de la inimputabilidad de los niños, creemos que debe ser denunciado para intervenir. La denuncia permite saber quiénes son e intervenir y que participen otros, no solo el padre que lo va a buscar. Es difícil prevenir estos eventos, y es fundamental el diálogo permanente con los papás, porque les es complejo relacionarse con los hijos.

Fernández, también consideró que “son fundamentales los equipos en las escuelas. Son los que llevan el trabajo cotidiano con los chicos. Tienen la llegada directa y pueden apuntar un trabajo reflexivo directo. Nos encontramos muchas veces con padres sorprendidos por actitudes de sus hijos y nos preguntamos por qué son cosas que los padres no vieron o porque los chicos no las manifestaron. Creemos que por eso también está la escasez de denuncias de este tipo de conflictos. Como sociedad debemos repensar que lugar le vamos a dar a los adolescentes”, reflexionó.