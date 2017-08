“Luego de la intensa lluvia en De la Garma la situación es normal”, aseguró a LU 24 el delegado municipal

El delegado municipal de De la Garma, Santiago Caparrós, informó que en la localidad la situación es normal luego de las intensas lluvias registradas en el día de ayer y en lo que resta de la jornada de hoy.

En diálogo con LU 24 sostuvo que “las calles en que se desagota el pueblo corrieron con mucha cantidad de agua durante esos minutos, corrió, siguió su camino el agua y se vació como debe ser hacía el arroyo Seco. No hubo que lamentar una evacuación, no hubo que asistir a alguna persona. Estuve en contacto permanente con el cuerpo de Bomberos, con la policía de la localidad y con el destacamento policial, no hubo llamados de emergencias al respecto”.

“Estamos expectantes a lo que pase en la zona de Laprida porque habitualmente si allí llueve mucho el agua corre hacia este lugar, por lo que entendemos hasta el momento no ha habido complicaciones, pero estamos alertas a esa noticia”, agregó.

Para finalizar Caparrós expresó: “Ha sido una lluvia que hasta el momento lleva 70 milímetros, tengo entendido que en Juan E Barra en el día de ayer cayó una pedrada muy importante, no hubo que lamentar una consecuencia muy grave pero si eso, y aquí en la localidad una descarga eléctrica que quemó algunos artefactos de los hogares”.