Luego de la renuncia masiva de delegados, Carlos Ávila confirmó que seguirán hasta el 22 de octubre

Esta mañana, el intendente Carlos Sánchez recibió de manos de los delegados comunales de Claromecó, Reta, Orense, Copetonas, Cascallares y San Francisco de Bellocq, las renuncias a sus cargos.

El director del Ente Descentralizado de Claromecó, Carlos Ávila, le confirmó a LU 24 la decisión tomada por todos los funcionarios. “Nos pusimos de acuerdo todos en la reunión de gabinete llevada a cabo el día miércoles y le pedimos una reunión a Sánchez. Se habló principalmente de la derrota que sufrió el vecinalismo y decidimos todos hacerla escrita a la renuncia para que él tome la determinación correcta”, indicó, y agregó: “Para nada fue un pedido de Sánchez. Vamos a seguir todos en la función hasta el día 22 de octubre y después se evaluaran qué hacer”.

Sobre la decisión tomada dijo: “Queríamos darle la tranquilidad a Sánchez de que no sienta la presión de tener que decirnos si no está de acuerdo con la gestión, descomprimir y sacarle un poco la presión y no hacerlo sentir mal”.

En cuanto a la derrota del vecinalismo en la localidad de Claromecó, Ávila analizó: “Hay que pensar que por ahí no soy la persona que la gente quiere para este puesto, también hay que valorar eso y no hay que echar la culpa a nada, y si es eso, uno forma parte de un equipo y hay que tomar la responsabilidad”, cerró.